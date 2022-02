Critican la pésima gestión sanitaria y de salud pública del Gobierno de Canarias

Personas en cola para acceder a un centro de salud de Tenerife.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias criticó “la pésima gestión sanitaria y de salud pública” del Gobierno de Canarias y su “continua falta a la verdad”. Además, afirma que “perjudica seriamente la salud” y recordó que la pandemia continúa y que “tratarla con frivolidad solo nos puede llevar a complicarla”.

“La OMS hace unas semanas advirtió ante las desescaladas que se estaban produciendo en varios países europeos, que la pandemia no estaba controlada y que no había que descartar nuevas olas, así como nuevas variantes”, indicó. En líneas generales, la variante ómicron se está desarrollando con menores ingresos hospitalarios y en UCI, aunque con una mayor presión sobre Atención Primaria, lo cual es debido fundamentalmente a los niveles de vacunación.

Asimismo, advirtió de que los contagio de Canarias están sesgados, ya que desde el domingo 16 de enero, comienzo del descenso de los casos, se hacen menos test. Se hacen un 40% menos de test y, por ello, hay menos diagnósticos. “No hacer cribados, ni rastreos, ni trazabilidad se traduce en que hay menos casos diagnosticados a lo que hay que sumar que se traslada la responsabilidad a la ciudadanía”, explicó.

“No estamos diciendo que no se esté en fase de descenso de la curva, pero con esos trucos no podemos evaluar con precisión la situación real”, sobre todo, cuando no hay una bajada de ingresos hospitalarios, en UCI y de muertes en correspondencia. Al ritmo que sigue la mortalidad en febrero habrá más muertes este mes que en los últimos tres meses del año 2021, que fueron 130, más que duplicados en el primer mes del año en curso.

Igualmente, expone otra “triquiñuela” en la cantinela semántica de “si los fallecimientos han sido con o por COVID”. Otra “engañifa” de las autoridades es el semáforo epidemiológico y los niveles de riesgo. Según los parámetros aprobados por el Consejo Interterritorial, Canarias está en riesgo extremo, pero, “como estamos en tiempo de Carnavales, cambian las restricciones y disfrazan los niveles”, el 4 es el 3, el 3 es el 2, y otras variaciones como las que acaban de implantar.

“Hay un déficit enorme de oncólogos”

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, afirmó ayer en comisión parlamentaria que “hay un déficit estructural enorme de especialistas en oncología”, una situación que afecta a todo el Sistema Nacional. “Si hubieran especialistas se contratarían”, subraya.