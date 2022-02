El Gobierno descarta abordar la financiación autonómica en la cita de La Palma

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ayer en el pleno del Parlamento. Fran Pallero

Cada vez más comunidades autónomas están planteando al Gobierno abrir el debate sobre la reforma del modelo de financiación en la Conferencia de Presidentes del viernes en la isla de La Palma, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su negativa a tratar este asunto porque quiere llevar a este foro temas sobre los que exista una posibilidad de acuerdo. Es más, ya descartó en las dos reuniones preparatorias incluir el debate sobre financiación autonómica en el orden del día de este foro, a pesar de que así se lo habían pedido numerosos ejecutivos autonómicos. En este contexto, ha limitado el orden del día de este foro con los mandatarios autonómicos a temas muy concretos, como la coordinación en materia de emergencias, el reparto de los fondos europeos, la pandemia y la reforma del Reglamento, sin la financiación autonómica. No obstante, varios gobiernos regionales ya han expresado su voluntad de abordar durante su intervención este asunto. Es el caso, por ejemplo, de, Ángel Víctor Torres, que planteará en esta conferencia, de la que es anfitrión, que haya “claridad” sobre si va a haber o no un nuevo sistema de financiación autonómica en la presente legislatura, algo que incluso pone en duda.

Pero el Gobierno también ha excluido incluir la sugerencia de varios ejecutivos de un Fondo COVID para 2022. Precisamente, al menos dos presidentes autonómicos llevarán de nuevo esta reclamación de un compartimento extraordinario para las comunidades autónomas para paliar los efectos de la pandemia. De ese criterio es Torres.

En La Palma no estará el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, porque, según su equipo, “no tiene sentido participar de una reunión que no es de trabajo, sino que no deja de ser un encuentro más para hacer una foto”.

Pedro Sánchez acudirá a la Conferencia de Presidentes de La Palma acompañado por siete miembros de su Ejecutivo; entre ellos, las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, respectivamente. Junto a ellas, han revelado a Efe fuentes del Gobierno,se personarán la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; Hacienda, María Jesús Montero; Sanidad, Carolina Darias, e Interior, Fernando Grande-Marlaska. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no podrá participar por motivos de agenda. La representación la ha fijado en función de los asuntos que se van a tratar. En la víspera, Sánchez asistirá junto a sus ministros y los mandatarios autonómicos al acto presidido por los reyes en homenaje al pueblo de La Palma por su ejemplaridad ante la situación que tuvo que vivir por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Durante la sesión parlamentaria de control, Ángel Víctor Torres resaltó ayer la importancia de que el Archipiélago acoja la XXVI Conferencia de Presidentes autonómicos. A su juicio, ese alto número de reuniones demuestra la relevancia y los resultados que han dado esas citas; sobre todo, durante los peores meses de la pandemia y el confinamiento por la COVID-19. Él confía en que se hable del fenómeno migratorio y de la gestión de los menores solos, la recuperación de La Palma y sobre los fondos públicos por el impacto del coronavirus.

El traspaso de la gestión de Costas se tratará en una sola jornada

El Gobierno central y el canario han acordado celebrar en una sola jornada las reuniones de la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta en las que se cerrará el traspaso de las competencias de Costas y sobre la tutela financiera de las corporaciones locales. El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha informado en un comunicado de que las dos partes tienen avanzados los términos de la transferencia de la gestión, aunque aún están pendientes algunos detalles técnicos. Ambos pondrán fecha a esa doble reunión una vez que se celebre este viernes la Conferencia de Presidentes en La Palma, con el compromiso de que se materialice el 1 de julio.