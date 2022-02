Se concentran en Santa Cruz para “proteger” a los animales: “Cazar no es un deporte ni un derecho”

Manifestación contra la caza en Santa Cruz. FRAN PALLERO

La Plataforma No a la Caza (NAC) salió ayer por la mañana a las calles del centro de Santa Cruz para visibilizar su lucha contra esta actividad. “Hoy en día la caza no tiene razón de ser”, afirmó María Teresa García, coordinadora de Tenerife y de NAC internacional de la plataforma, quien explicó que estas concentraciones empezaron “hace 10-11 años con una en la Puerta del Sol de Madrid de algunas personas que tenían que ver con protectoras y que veían el gran maltrato que había entre los perros de caza”. “Se empezó pidiendo que se eliminara el uso de perros en la caza -continuó-, ya que somos el único país de la UE que los sigue usando, y ahora directamente se pide el no a la caza porque hoy en día no tiene sentido, porque ya no se caza para la alimentación”.

En este sentido, García argumentó que “la mayoría de los perros que acaban en protectoras gravemente heridos o maltratados, como un 70-75% vienen del mundo de la caza, estima una encuesta que se hizo”. Por ello, desde aquella protesta en la Puerta del Sol de Madrid de hace años, se vienen realizando estas concentraciones “el primer domingo de febrero, cuando termina la temporada de caza, hasta tal punto que hoy [ayer] hemos salido en 40 ciudades en territorio español y en 7 u 8 ciudades de fuera del país”, apuntó.

En Santa Cruz, la concentración, que contó con la participación de protectoras y la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (Fecapap), partió ayer desde la plaza Weyler hasta el Cabildo, donde se leyó un manifiesto, según explicó María Teresa García.

Acciones

Recordó que, de forma paralela, desde la plataforma se realizan otras muchas acciones “en la sociedad, actividades en los colegios para sensibilizar, y en instituciones para ir concienciando, informando y pidiendo apoyo”. Además, añadió que la plataforma presentó alegaciones a la nueva Ley de Protección Animal “para que se incluya a todos los perros y que no se excluya a los de caza, como se quiere, y que encima son los más maltratados”.