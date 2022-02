Se vuelven virales en Inglaterra por hacerse un tatuaje de Tenerife

“Very good, very nice, Tenerife“. Esa frase en un tatuaje hecho por tres amigos para recordar sus vacaciones en la Isla se ha viralizado en las últimas horas según narra The Sun. La historia viene de hace meses, cuando un meme se hizo muy popular en aquel país. Meme que también nació en Tenerife.

Un vendedor ambulante del sur de Tenerife, con el fin de poder comercializar sus productos, se grabó junto a varios turistas cantando la que, ahora, es una famosa frase: “Very good, very nice”. De esa frase nació un meme que, ahora, se ha convertido en tatuaje. Es más, en el mismo artículo cuentan que el vendedor cobraba “diez euros” cada vez que un turista le pedía cantar la famosa frase.

Pero: ¿por qué se ha viralizado? Es sencillo, muchos usuarios de redes sociales creen que se “arrepentirán pronto” porque forma “parte del pasado”. “El meme está a punto de morir y se lo tatuaron”, dicen los usuarios.

Lo que parece claro es que esto ha servido, de cierto modo, para que Tenerife esté en las redes sociales inglesas nuevamente.