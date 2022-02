Tarife toma las riendas del PP en Santa Cruz y se perfila como candidato

Guillermo Díaz Guerra y Carlos Tarife durante el anuncio del cambio de portavocía en el PP de Santa Cruz. / Marta Torres

Será la ejecutiva regional la que decida en un par de semanas el nombre del candidato del PP a la alcaldía de Santa Cruz en las elecciones de 2023, pero, de momento, la insular ya le ha dado su bendición al aún concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, para que encabece esa lista. Así lo confirmó ayer el nuevo presidente insular del Partido Popular, Emilio Navarro, en la rueda de prensa en la que se anunciaron los profundos cambios que asume el partido que gobierna con CC en la capital, y que se aplicarán a partir del 1 de marzo.



El principal cambio es que Tarife pasa a ser el portavoz municipal del PP, en sustitución de Guillermo Díaz Guerra, que, aunque seguirá siendo primer teniente de alcalde, no solo abandona la portavocía, sino que también intercambia áreas con su compañero, de forma que Carlos Tarife pasa a ser concejal de Servicios Públicos y Díaz Guerra se hará cargo de Urbanismo hasta el final del mandato. Navarro, a preguntas de los periodistas, admitió que los cambios están dirigidos a lograr una mayor visibilidad de Tarife con el objetivo de que sea el candidato del PP en Santa Cruz, si finalmente la ejecutiva regional lo respalda. “Tiene muchas de las papeletas para ser el candidato”, afirmó.



Para el presidente del PP de Tenerife, el objetivo de su partido “sigue siendo el mismo, que no es otro que mejorar la ciudad y la convivencia con los vecinos”, a lo que añadió que “vamos a ajustar la parte de la gestión de Servicios Públicos que asume Carlos Tarife, y la gestión interna de Urbanismo que pasa a estar en manos de Guillermo Díaz Guerra, además de la portavocía del grupo que también asume Tarife junto a sus otras responsabilidades como son las del distrito Salud-La Salle y Sanidad Animal, además de Medio Ambiente”.



Por su parte, Guillermo Díaz Guerra, confirmó un secreto a voces, y que no es otro que no repetirá como candidato, y su intención de reincorporarse a su puesto de trabajo como inspector de Salud Pública antes incluso de que termine el mandato. “Hemos acordado este intercambio de áreas, de forma que a lo largo de este y el próximo año, Carlos podrá explotar su capacidad de gestión en Servicios Públicos, el área más potente de Santa Cruz, y que le dará más visibilidad”, apuntó Díaz Guerra. “Mi deseo -añadió- es no continuar en la vida municipal, y en absoluto obedece a ningún tipo de discrepancia”.



Por su parte, Carlos Tarife, definió como “un reto” el hecho de asumir la portavocía del grupo, a la vez que agradeció a Guillermo Díaz Guerra la confianza que depositó en él en 2005, “cuando me dio la primer oportunidad en política, en el área de Medio Ambiente cuando él era concejal de Santa Cruz”.



Tarife defendió que si se apoyó la moción de censura que devolvió a CC a la alcaldía, “no fue para hacer a Bermúdez Alcalde, sino para evitar que la izquierda siguiera malgastando los recursos de los chicharreros”. A esto añadió que el objetivo del PP es “unificar el voto de centro-derecha en Santa Cruz”.