Caso 18 Lovas: la Policía cree que la red de Yino alcanza a la Península

La Unidad de Familia y Mujer adscrita a la Brigada de Policía Judicial del CNP de Las Palmas, que investiga desde hace más de cinco años el llamado “caso 18 Lovas” (una supuesta trama de prostitución de menores captadas en centros tutelares), cree que la actividad del principal sospechoso, el presunto proxeneta, Agustín Alemán, alias “Yino”, no se circunscribe a las islas sino que puede tener ramificaciones en todo el país.

“Se desconoce en este momento el alcance de la red de prostitución, por lo que habría que determinar si el conocido como “YINO” desempeña su actividad ilícita de forma autónoma”, afirma la policía en uno de sus atestados remitidos al juez instructor que ha investigado la causa.

En toda España

La Policía desde el inicio de las indagaciones sospechó que la red de “Yino” era mucho más amplia de lo que cabía suponer. Entre otros muchos detalles iniciales la policía recoge en uno de sus informes que las menores captadas recibían una especie de tarjeta comercial o de presentación con su nombre de contacto en la que se hacía mención que eran profesionales para eventos en toda España. Es por ello que sugiere en un informe remitido al juez, que …“habría que determinar si la red de prostitución detectada se limita a actuar en la isla, o bien tiene ramificaciones en otros lugares. También habría que determinar si, además de la

menor declarante, en su círculo de amigas existieran otras víctimas pertenecientes a círculos distintos a los ya conocidos, ya que de existir podría verse incrementado de forma notable el número de víctimas”.

Hasta las últimas consecuencias

La policía, que ha realizado un minucioso trabajo desde el inicio del Caso, no quiere quedarse en lo superficial y por ello sugiere que…“habría que determinar la identidad de los clientes, así como su conocimiento o desconocimiento de la edad real de los menores, puesto que en principio parece que éstos no son conscientes de la edad real de las menores”.

La policía añade…“por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que este Grupo de Investigación considera que se deben de resolver todas estas cuestiones planteadas a fin de poder esclarecer los hechos denunciados, proceder a la identificación plena de los autores y demás personas que pudieran estar implicadas y dilucidar la implicación real y la responsabilidad de cada uno de los encartados, así como evitar que se sigan sucediendo hechos de éstas características”.

“Yino”, en el centro de todo

La policía, tras pormenorizados seguimientos del director de las 18 lovas, Agustín Alemán, alias “Yino” y de haberle intervenido durante semanas su teléfono, no tiene duda de que este personaje es el vértice de la investigación. Los agentes exponen en sus informes que “Yino” no sólo sabía que algunas de sus “empleadas” eran menores, sino que las buscaba expresamente. “Yino”, según acredita el sumario, mantenía también relaciones con sus scorts (menores o no) a cambio de dinero.