La guerra de Ucrania afecta a Canarias: amenaza su crecimiento

Las Islas sufrirán las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania

El Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias crecerá este año un 9,6% y un 5,7% en 2023 a lo que se añadirá la creación de unos 121.000 empleos en esos dos ejercicios que llevarán la tasa de paro a finales del próximo año al 16,6%, con nivel de actividad prepandemia. El cálculo, a la baja, tiene a la guerra de Ucrania como uno de sus factores.

Este es el escenario de previsiones que dibuja el informe ‘Situación Canarias’ de BBVA Research presentado este martes que incluye un “sesgo a la baja” derivado de la alta inflación y los efectos de la guerra de Ucrania.

Así, el economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso, Miguel Cardoso, ha comentado que las previsiones se han hecho con un precio medio del barril de petróleo a 85 dólares y ahora se acerca a los 130 dólares por lo que no descarta que el crecimiento económico de las islas acabe por debajo del 8%.

En ese sentido, ha comentado que si la guerra de Ucrania se prolonga en el tiempo puede haber una “disrupción” en las cadenas de producción y “cambios” en los patrones de los consumidores por lo que “si la incertidumbre crece tanto la caída del PIB será mayor”.

Cardoso garantiza que Canarias va a acumular tres años consecutivos de crecimiento económico tras una fuerte caída del 18% en 2020 gracias al despliegue de los fondos europeos, el mayor control de la pandemia y el consumo ligado al ahorro.

De hecho, ha apuntado que los depósitos bancarios en las islas están un 8% por encima de los niveles prepandemia y que el año pasado se vendieron tantas viviendas como en 2019, y con precios que crecen rápidamente, mientras que la venta de coches está por debajo –un 38% menos que antes de la pandemia– por un problema de oferta y falta de disponibilidad.

Ha detallado que Gran Canaria y Tenerife “se han sostenido mejor” que las islas periféricas por su actividad económica y mayor gasto público y pronostica que los precios de la energía y las materias “van a seguir altos” durante un prolongado periodo de tiempo con el “riesgo” de que eso se traslade a los precios de consumo y haya más demandas de incrementos salariales.

Ha apuntado que el fuerte aumento de la electricidad va a afectar menos a Canarias porque su economía está “menos expuesta” al sector industrial mientras que aunque suban los precios de los billetes aéreos por el incremento del petróleo, cree que las familias pueden “absorberlos” y también es probable que se consoliden los viajes dentro del país o lejos de la guerra y ahí, Canarias, al oeste de Europa, está muy bien situada como destino seguro.

CANARIAS Y LA GUERRA DE UCRANIA

Incluso, cree que a finales de año podría aumentar el teletrabajo en el archipiélago por las condiciones climáticas y también las garantías de suministro eléctrico en caso de que haya dificultades con el mercado del gas.

En cuanto al precio de la electricidad ha apuntado que su efecto sobre los precios es “moderado” y por ello abre la puerta a fijar impuestos sobre los beneficios de las eléctricas y que se utilicen en favor de los consumidores más vulnerables.

Cardoso ha apuntado también que la reforma laboral ha sido “moderadamente positiva” pero no así la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros ya que en las regiones del sur de España, incluida Canarias, desincentiva la creación de empleos.

Sobre los fondos europeos ha comentado que son una oportunidad para activar un “cambio de paradigma” en la economía española para hacerla más “digitalizada y sostenible” y así crear empleos estables a través de la industria de las energías renovables.

No obstante, ha advertido de que los fondos no pueden servir para “gastar todo” en petróleo y materias primas a otros estados porque no redundará en la economía local de ahí que eche en falta sistemas de evaluación del programa ‘Next Generation’ para conocer su eficacia.