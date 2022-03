Santa Cruz encarga un estudio sobre los vestigios franquistas a retirar

Santa Cruz exige al Gobierno de Canarias financiación para afrontar la retirada de elementos franquistas recogidos en el Catálogo, que, insiste, se ha de consensuar. Fran Pallero

El área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz sigue a la espera de conocer el coste que tendría arreglar la fuente del conocido como Monumento a Franco, aunque, tal y como confirmó el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, es una intervención que no se va a producir, al menos hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias lleguen a un acuerdo sobre el Catálogo de vestigios franquistas.

Mientras llega ese entendimiento, Tarife avanza que “vamos a encargar un informe, a través de la Junta del Gobierno del Ayuntamiento, al Colegio de Arquitectos para tener una opinión técnica, tanto en materia arquitectónica como urbanística de ese borrador que ya tiene el Gobierno de Canarias”.

Y es que, insistió el edil de Servicios Públicos, “lo que está claro es que no vamos a cometer ninguna imprudencia. Nosotros queremos tener desde Servicios Públicos ese proyecto terminado y con el importe que salga del arreglo de esa fuente, pero desde luego lo que no vamos a hacer es lo que ha hecho la Autoridad Portuaria, que es tomar una decisión sobre elementos arquitectónicos que están en discusión. No tomaremos ninguna decisión hasta que se resuelva a través del Catálogo y se haya escuchado Santa Cruz sobre lo que pretende hacer el Gobierno de Canarias”.

Las peticiones que Santa Cruz traslada al Ejecutivo regional son claras. “Exigimos cuatro cosas, siendo la primera de ellas la que ya hemos expresado y que es que queremos un Catálogo regional, no queremos un catálogo solo para Santa Cruz, queremos uno regional”, dijo.

La segunda de las cuestiones es encargo al Colegio de Arquitectos para obtener “una opinión técnica”, mientras que, en tercer lugar, “cuando el Gobierno nos llame a negociar el Catálogo, nos presentaremos, pero vamos a pedir también financiación. Entendemos que tiene que haber financiación para todos los municipios de Canarias por parte de la Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Julio Pérez, para poder acometer las obras de restitución o de destrucción de algún elemento que esté catalogado y que incumpla la propia Ley de Memoria Histórica de Canarias”.

La última de las reivindicaciones, apunta Tarife, es que “no queremos ser el escarnio público de nadie y le pediremos al Gobierno de Canarias que pacte con todos los municipios afectados un día, para que, en esa misma fecha, se afrenten las obras necesarias de restitución o destrucción de los elementos polémicos”.

Catálogo

Hace dos semanas, y tras el anuncio del anterior edil de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, del encargo de ese estudio de cuánto costaría poner en marcha la fuente del Monumento a Franco, desde el área de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias se hacía público el Catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz, un estudio que se apoya íntegramente en el que ya había realizado el Ayuntamiento de Santa Cruz en 2019 sobre la presencia de elementos franquistas en las calles de la capital. La reacción del Consistorio fue la de rechazar tanto la forma de darlo a conocer como el hecho de que ese Catálogo solo recoja los vestigios de Santa Cruz.

En total son 78 los localizados en la capital según la investigación realizada. Así, son tres monumentos, entre los que, además del de Franco, en la avenida Francisco La Roche, está el de los Caídos y el del Mercado Nuestra Señora de África.

En el apartado de esculturas, son seis las que se recogen, entre ellas el arco de la barriada de García-Escámez, el obelisco a Francisco García Escámez o la Hélice del crucero Canarias, que ya ha sido retirada por el Puerto de Santa Cruz. En escudos, inscripciones y lápidas hay otros 12 elementos, como, por ejemplo, el escudo de la Comandancia Naval.

En lo referente a las calles, son más de una treintena.