Tegueste apunta a la igualdad

Por Ana Rosa Mena de Dios. El 8-M es una fecha para reivindicar, una jornada en la que el foco se centra en el papel de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida y en demostrar que, cada día, avanzamos en materia de igualdad, otorgando a la mujer los espacios que, un día, se nos arrebataron y que, ahora, debemos luchar para recuperar.

Parece que, como digo, poco a poco lo vamos consiguiendo. Y es que, aunque parezca mentira, ha costado 30 años para que al fin podamos decir que Tegueste tiene una mujer al frente del Consistorio. Un techo de cristal que por fin ha sido reemplazado por unas vistas al exterior, que dan la posibilidad de mirar de forma transversal a la gestión del municipio y mirar de frente a compañeros, compañeras, vecinos y vecinas, para buscar las mejores soluciones a las principales necesidades de Tegueste.

El mundo está cambiando y con él nuestro pequeño municipio, en el que se da la circunstancia, además, de que la historia ha estado llena de mujeres trabajadoras y brillantes. Una cuestión que se ha transmitido de generación en generación. Esto me lleva a pensar en el sector primario, tan ligado a la idiosincrasia de Tegueste, que ha formado a muchísimas teguesteras que han dedicado su vida a trabajar el campo y la vid, una forma de vivir dura, tradicionalmente ligada a los hombres, en el que ellas, agricultoras y ganaderas, se han abierto paso.

Como digo, en nuestra villa tenemos la suerte de poder presumir de mujeres brillantes vinculadas al sector de la agricultura, el deporte, la ciencia, la innovación, la educación, la artesanía y otros muchos ámbitos, pero no todo se lo dejamos a la suerte. Tenemos, también, la determinación de que continuaremos trabajando para que la mujeres, en especial las nuevas generaciones, no encuentren limitaciones en su desarrollo personal y profesional, apuntando siempre a la igualdad en todas y cada una de las facetas de su vida.

*Alcaldesa de la Villa de Tegueste