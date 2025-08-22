Alexis García, de 100% Hojaldre, lleva su propuesta de pastelería a México

El chef pastelero Alexis García, ganador del título de Mejor Maestro Artesano Pastelero de España (MMAPE 2024), ha protagonizado en México una intensa agenda de actividades que consolida su proyección internacional como uno de los nombres más relevantes de la nueva pastelería española. Su visita, acompañado de su pareja, Marlene Hernández, incluyó la programación de talleres profesionales, una cena a cuatro manos con chefs locales en Cayaco Antojería Mexicana y un brunch celebrado en el hotel Sheraton de Puerto Vallarta.
Un brunch y formaciones especializadas en pastelería y panadería
El brunch fue concebido como una experiencia centrada en la alta pastelería y reunió, junto a Alexis García y Marlene Hernández, a Majo González (Perbacco) y Lorena Bueno (Cha y Numoh), en una jornada donde la creatividad, la técnica y el saber hacer pastelero, enlazados con la parte salada de la cocina, marcaron cada instante. García ofreció formaciones especializadas en pastelería y panadería artesana, dirigidas tanto a profesionales del sector como a estudiantes avanzados. Durante estas sesiones, compartió algunas de sus técnicas.
Embajador de la artesanía pastelera española en Latinoamérica
Estas acciones fortalecen el creciente interés por la pastelería de autor en Latinoamérica, consolidando a García como uno de los embajadores de la nueva artesanía pastelera española, basada en el respeto al producto y la calidad. García recibió el galardón Manuel Iglesias en los XXXIX Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS que se entregaron en julio de 2024.
Almodóvar celebró la cena de despedida del rodaje en el Palacio Ico
La productora El Deseo, de Pedro y Agustín Almodóvar, eligió a Palacio Ico (Villa de Teguise, Lanzarote) para celebrar el fin de rodaje de su último film, Amarga Navidad, que, rodada entre la isla y Madrid, se estrenará el próximo año 2026. El equipo de filmación disfrutó de una cena en el restaurante Palacio Ico, además de haber utilizado el hotel como apoyo para el rodaje de las escenas desarrolladas en Teguise. Almodóvar estuvo acompañado de Alberto Iglesias, compositor, las actrices Bárbara Lennie y Milena Smit (1 Goya), entre otros
Zafra, Cerdeño, Del Olmo y Magalhaes participan en ‘Chefs on fire’
Más de 15 reconocidos chefs de España y Portugal, entre los que figuran Rafa Zafra y Ricardo Acquista (Rural), Javier Aranda (Gaytán) o Iván Cerdeño, así como Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes (Ceibe), Catarina Nascimento y Diogo Sousa (83 Gastrobar) participarán en la cita culinaria Chefs on Fire, que celebra su segunda edición en España el próximo 4 de octubre en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. La cita se concentrará en un solo día, pero en dos turnos diferenciados y ampliará su aforo hasta los 10.000 asistentes.
La guindilla
Crece el consumo de vino blanco
Según datos de la consultora Nielsen en España, durante 2024 las ventas de los vinos tintos con denominación de origen cayeron un 1%, mientras que la de blancos creció un 1,7%. El auge de los blancos, que empezó ya hace unos años, se ha disparado y ya no hay región vinícola que no los elabore, bien sea para consumir en el mismo año o de guarda. Canarias no ha estado ajena a esta expansión y hoy en día en el mercado se encuentran blancos de múltiples varietales, sabores y complejidades y también de diferentes precios, desde los más asequibles hasta los más caros. Si el clima en las islas ya favorece el consumo, ahora con estos calores todavía más.