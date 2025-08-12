Delirium Teatro estrena en Tacoronte ‘Libros cruzados’ el 5 y el 6 de septiembre

Libros cruzados, la nueva obra del dramaturgo palmero Antonio Tabares, enfila ya la recta final hacia su estreno. El Auditorio Capitol de Tacoronte será en menos de un mes, los días 5 y 6 de septiembre, el escenario donde Delirium Teatro ponga en pie por primera vez una propuesta “que nace del amor por la literatura y refleja hasta qué punto hay libros que pueden arrojar nueva luz sobre nuestra vida y ayudarnos a sobrellevar la existencia”.
Esta propuesta escénica forma parte de 40 Delirios, con el que la compañía tinerfeña viene conmemorando sus cuatro decenios de trayectoria. En concreto, se trata de un proyecto integral de celebración creado por Delirium y el Auditorio de Tenerife, con la colaboración del Ayuntamiento de Tacoronte y el Gobierno de Canarias. La iniciativa pretende ser un marco de encuentro del legado creativo de 40 años de la compañía tinerfeña con su público, instituciones y artistas que han sido partícipes de este itinerario.
RECORRIDO POR LAS ISLAS
Tras Tacoronte, Libros cruzados llegará, también en septiembre, los días 12 y 13 al Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, y el 26 y el 27, al Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. En octubre, entre el 10 y el 19, el Auditorio de Tenerife brindará en su espacio La Salita un total de ocho funciones. Y a partir de ahí se han anunciado asimismo nuevas representaciones en las islas de Tenerife (Los Realejos, Adeje, Candelaria), Gran Canaria (Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana), La Gomera y Fuerteventura.
Tal y como se expuso en su día, a propósito del anuncio de su primera lectura pública en el auditorio de la capital tinerfeña, la obra es una producción compleja y ambiciosa, que se sale de los parámetros y de la infraestructura que una compañía como Delirium, al frente de la cual están Severiano García Noda, actor y director, y Soraya González del Rosario, gerente y actriz, maneja habitualmente.
ESCENIFICACIÓN
Su representación, con más de 30 escenas, presenta a 20 personajes, para los que se necesitan una docena de intérpretes (seis mujeres y seis hombres: Soraya González del Rosario, Joche Rubio, Maday Méndez, Silvia Criado, Abel Moral, Carmen Cabeza, Vicente Ayala, Joel Morales, Dani Sanginés, Mabel Quintero, Delia Hernández e Ignacio de la Lastra) y unos 20 espacios distintos.
“AYUDARNOS A VIVIR Y A HACERNOS ENTENDER POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ”
La propuesta de Tabares cuenta la historia de un libro (Anna Karénina, de León Tolstói) que cambia de manos continuamente. Tres mujeres se replantean su vida a raíz de su lectura. Mariana, vigilante en un museo, se reconoce a sí misma viviendo una realidad insulsa y sin sentido. Patricia, novelista, ve cuestionados su oficio de escritora y la honestidad de su relación; Cris encuentra en las palabras de Tolstói un consuelo para hacer frente al dolor.
Antonio Tabares (Santa Cruz de La Palma, 1973) es un dramaturgo canario reconocido por obras como La sombra de don Alonso, La punta del iceberg y Proyecto Fausto. Su colaboración con la compañía Delirium Teatro ha sido esencial para la puesta en escena de numerosas producciones que han alcanzado el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Sus textos han sido traducidos a varios idiomas y han sido galardonados con premios como el Tirso de Molina, el Pérez Minik y el Réplica a la Mejor Autoría Teatral.
En las notas del autor puede leerse: “Como me decía un amigo autor, leer un libro muchas veces puede ser una experiencia tan definitiva como hacer un viaje o conocer a una persona. Y yo creo que lo que he intentado reflejar en esta obra es ese amor por los libros y esa capacidad que tienen para ayudarnos a vivir y a hacernos entender por qué estamos aquí”.