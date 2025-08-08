Detienen a una pareja que utilizó a su bebé como escudo humano tras atrincherarse en su casa en Canarias

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario, a una mujer de 38 años y un hombre de 29 años, con múltiples antecedentes policiales, al que le constaban varias reclamaciones judiciales, incluida una de ingreso en prisión, por un delito de amenazas.
Los hechos ocurrieron el pasado día 30 de julio, cuando varios indicativos policiales fueron comisionados por la sala CIMACC del 091, para que acudieran a un domicilio de la capital majorera donde al parecer se estaba produciendo una fuerte discusión de pareja.
Los agentes ya en el lugar, pudieron identificar a los sospechosos comprobando en las bases de datos policiales que uno de ellos, el varón, tenía en vigor varias reclamaciones judiciales, incluida una de ingreso inmediato en prisión, y que además, con ellos se encontraba su bebé recién nacido.
Los arrestados tras manifestar su negativa a colaborar, se atrincheraron y tras hacer acopio de varias armas blancas de grandes dimensiones, utilizaron al bebé como escudo humano amenazando con causarle lesiones si algún agente entraba en el interior de la casa.
Ante la gravedad del incidente, se activó un dispositivo de intervención en el que agentes especializados, en coordinación con el funcionario “negociador” de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Gracias a su gran labor, después de 3 horas lograron crear un clima de confianza que fructífero, en que la pareja depusiera su actitud hostil y salieran voluntariamente del domicilio junto al bebé en aparente buen estado de salud.
Posteriormente, se procedió con la detención de ambos sospechosos, y una vez finalizadas las diligencias policiales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso inmediato en prisión para el varón, libertad con cargos para la mujer y el ingreso del recién nacido en un centro de protección a consecuencia de las condiciones de higiene y salubridad en las que habitaban así como el evidente ambiente de consumo de sustancias estupefacientes llevado a cabo de manera regular por parte de los progenitores.