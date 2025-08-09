El Boreal reúne en la Isla en septiembre a artistas de cuatro continentes

Los Silos celebra del 17 al 21 de septiembre el 18º Festival Boreal, una experiencia multicultural ecosostenible, diversa y de compromiso social que reunirá en el municipio del norte de Tenerife a artistas de cuatro continentes. En concreto, en el festival confluirán una veintena de propuestas musicales de Europa, América, África y Asia, junto a una destacada muestra del talento emergente canario, que constituye, asimismo, una de sus señas de identidad.
Referencias internacionales como la angoleña Pongo, la guatemalteca Sara Curruchich, las mexicanas Girl Ultra, la italiana La Niña, las colombianas Laura Pérez y La Valentina, además de bandas como Kumbia Boruka y New Regency Orchestra, se suman a cinco nombres de la escena musical del Archipiélago: Cristina Mahelo, Lula Mora, Isa Izquierdo & MVBA, OM Domínguez y Nuria Herrero.
De igual manera, el cartel del Boreal introduce a artistas del panorama nacional como Califato 3/4, el cantaor Israel Fernández, Lapili, La Otra & Jhana Beat, Pablopablo, Carmen Xía y Matah & Chalart58, dando forma a un programa “que refleja la riqueza cultural y la pluralidad de géneros musicales que definen la personalidad del Boreal”.
La agenda del festival contempla actividades paralelas, como exposiciones, una residencia artística, talleres, rutas y acciones de sensibilización medioambiental y social, que completan su concepción como festival sostenible que pone en valor el entorno natural, la cultura local y la convivencia global.
Inti, creador chileno referente del arte mural, pintará en un espacio público de Los Silos durante la semana de celebración del festival. Entre las propuestas que se abordarán el próximo mes en la Isla Baja también figura la exposición 18 años de arte en Boreal. Se trata de una colectiva retrospectiva y multidisciplinar que repasa las obras de arte que han conformado las diferentes muestras plásticas, instalaciones y creaciones que se han llevado a cabo durante casi dos decenios del festival.
En artes vivas contemporáneas, Boreal y LAV Canarias (Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía) vuelven a presentar una alianza para una residencia artística y el estreno de LODO, con las artistas Ninf.A y Élida Dorta. “LODO explora los límites de la comunicación y la identidad en un presente de dos divas que no deja margen a lo preestablecido”, puede leerse en su sinopsis. “Entre telas brillantes, croché, texto hablado y cantado, golpes y música, gestos y cuidados, estas dos artistas dialogan con cuerpo y voz”.