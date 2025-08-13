El Gobierno cancela el segundo traslado de 15 menores a la Península previsto para esta semana

El traslado previsto de 15 menores migrantes desde Canarias a la Península ha sido suspendido. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, confirmó que la decisión ha sido adoptada por el Ejecutivo central después de que, este lunes, se enviara un primer grupo de diez menores a Gijón.
Según explicó Rodríguez, este segundo desplazamiento iba a incluir a menores con solicitud de asilo, pero finalmente no se llevará a cabo debido a trámites administrativos que, según asegura, están siendo revisados por Moncloa.
El Gobierno central mantiene la previsión de realizar otros tres traslados en los próximos días, sin ofrecer fechas concretas ni revelar los lugares de destino, siguiendo la línea marcada por la ministra de Inclusión, Elma Saiz, quien argumentó razones de seguridad y privacidad para no difundir esa información.
Críticas desde el Ejecutivo canario
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado la suspensión y acusa al Gobierno estatal de no querer asumir la atención de los solicitantes de asilo, con la intención —según él— de “ganar tiempo” antes de derivarlos a la Península.
En redes sociales, Clavijo sostuvo que Moncloa intenta retrasar el traslado hasta que se cierre un acuerdo de distribución entre comunidades autónomas de los más de 5.000 menores actualmente bajo tutela en las Islas. También cuestionó la justificación oficial sobre la falta de plazas en los vuelos, calificándola de poco creíble.
El líder regional afirmó que su Ejecutivo se ha mostrado “muy sorprendido” por la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en la coordinación de estos envíos a otras comunidades.