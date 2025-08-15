La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife pide reformar el modelo económico de Canarias y avisa: “Esto va a bajar”

EFE/DA. | El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, reclamó ayer una agenda de colaboración pública-privada para reformar el modelo económico de Canarias y hacerlo más resiliente y preparado para cuando vengan mal dadas. “Vivimos un momento dulce”, admitió en la presentación del Boletín de Coyuntura Económica de Canarias correspondiente al segundo trimestre de 2025, patrocinado por CaixaBank. “Pero advirtió de que es algo, precisamente, coyuntural. Esto va a bajar”, exclamó.
De ahí, recalcó, la importancia de aprovechar la inercia positiva actual para profundizar en ese proceso de transformación. Santiago Sesé entiende que la economía de Canarias crece “por inercia”, porque siguen llegando cada vez más turistas, lo que tira de todos los indicadores, al igual que el consumo, también interno. La cuestión es que “crecemos en cantidad”, reflexionó.
“Si se aplicaran determinadas unas medidas, podríamos crecer mejor y ganar en competitividad y productividad. No basta con buenas intenciones. Necesitamos valentía política, pues habrá que tomar decisiones complejas e impopulares a corto plazo, absolutamente indispensables si queremos garantizar el futuro económico”.
Sesé resumió en cinco apartados esa agenda reformista: agilización y simplificación administrativa; desarrollo público-privado de infraestructuras -especialmente, en vivienda-; una mayor penetración de las energías renovables; reforzar la formación en el empleo, y fomentar la innovación y la digitalización.
La directora general de la Cámara, Lola Pérez, expuso que el comportamiento de la economía canaria les viene “sorprendiendo” desde la pandemia de la covid-19, debido a que se han ido sucediendo acontecimientos internacionales que se pensaba que la condicionarían. Esto sucede con todas las economías con una fuerte dependencia del turismo, apuntó Santiago Sesé.
El presidente insistió en que la economía es cíclica, con unos “momentos dulces” que vienen y van.
En tal sentido, llamó a evitar la “autocomplacencia” a toda costa. En esa sensación se podría caer, comentó, en vista del crecimiento “alentador” que en los seis primeros meses del año ha experimentado la economía de las Islas.
En este escenario, Sesé reparó en los indicadores “esperanzadores” sobre la llegada de turistas, con un incremento del 6,5% de los internacionales y un ascenso del gasto del 9,7%. Sin embargo, hay otros “no tan favorables”, como el descenso de la producción industrial, de las matriculaciones de vehículos industriales y del índice de confianza empresarial, así como el aumento en un 46% de las sociedades mercantiles que han entrado en procesos de concurso de acreedores.
Lola Pérez detalló que, a la espera de que el Instituto Canario de Estadística (Istac) publique los datos referidos al segundo trimestre, la previsión de la Cámara es que se mantenga el ritmo de crecimiento en el 0,5% de los tres primeros meses, y que el ejercicio se cierre con un alza del 3%.
La directora general desgranó “las fortalezas” de la economía canaria, que se reflejan en el tirón del consumo, espoleado por los “buenos porcentajes de empleo”, y en el gasto turístico. Las ventas del comercio minorista subieron un 4,5%; las matriculaciones de turismos, un 14%, el nivel más alto desde el segundo trimestre de 2018, y el mercado de la vivienda “no para de crecer” (las ventas de la nueva crecen un 10%, frente al 0,3% de la usada, y las hipotecas, un 31%). Por sectores productivos, Pérez contrapuso la caída de la producción industrial a la “gran fortaleza” de la construcción.