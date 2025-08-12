La ola de calor seguirá afectando a Canarias: el bochorno continuará hasta el fin de semana

La Dirección General de Emergencias del Gobierno canario, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, dio ayer por finalizada la “alerta máxima” por altas temperaturas en el Archipiélago, que ha pasado a situación de “alerta”, ya que podrían alcanzarse los 38 grados centígrados.
Esta decisión se adopta, según informó el Gobierno de Canarias, porque, si bien el episodio de calor se mantiene, las temperaturas “han empezado a bajar y se prevé un descenso progresivo en los próximos días”.
De todos modos, señalan que es probable que las temperaturas máximas alcancen o superen los 34 o 38 grados. Los valores más altos se esperan en el interior, las medianías y las zonas altas, puntos donde las mínimas serán elevadas y se mantendrán las noches tropicales, con temperaturas mínimas de más 20 grados.
En la jornada de hoy, la Aemet mantiene el aviso naranja (riesgo importante) en Gran Canaria, la isla más afectada por este episodio de calor extremo, y desciende a color amarillo en Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. La agencia estatal no ha emitido aviso alguno para hoy en La Gomera y El Hierro.
El pronóstico apunta a calima en medianías y zonas altas y temperaturas en descenso moderado de forma generalizada, aunque aún se podrán superar los 37 grados en Gran Canaria, y los 34 en medianías del sur y oeste de Tenerife, zonas altas de La Palma y en Lanzarote y Fuerteventura. Las noches seguirán siendo calurosas, aunque algo menos que en las últimas fechas: se esperan mínimas de entre 25 y 27 grados.
Mañana continuará el polvo en suspensión, afectando principalmente a medianías y zonas altas y no se esperan cambios en las temperaturas, si acaso un “ligero” descenso, apunta la Agencia Estatal de Meteorología, que advierte sobre la posibilidad de que se sobrepasen los 35 grados en medianías y zonas altas de la vertiente sur de Gran Canaria. Precisamente, esta isla es la única que estará ese día en color amarillo, si no hay cambios en las predicciones que se realizaran hoy. El viento soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas.
Ya para el jueves, día de la peregrinación masiva a la Villa de Candelaria, la Aemet no vaticina cambios en las temperaturas, aunque podrían perder un par de grados como mucho.
Precisamente, el Cabildo de Tenerife anunció ayer que permitirá la peregrinación a Candelaria por el Camino Viejo y la carretera TF-28 este jueves, víspera de la festividad de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias. Sin embargo, ante el riesgo evidente de incendio forestal, queda prohibido transitar por el monte –en especial por la Corona Forestal- y por la autopista TF-1 por motivos de seguridad.
La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez; el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, y el concejal de Seguridad y Emergencias y Parque Móvil de Candelaria mantuvieron en el día de ayer una reunión con los responsables de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y la Agencia Estatal de Meteorología para abordar la situación en la Isla durante los próximos días y donde se acordaron las medidas a adoptar.
Blanca Pérez señaló que “es posible que bajen algo las temperaturas, pero se va a mantener en los próximos días la alerta por riesgo de incendio forestal -ahora mismo los montes se encuentran en alerta máxima-, por lo que se ha decidido que la peregrinación se haga por el Camino Viejo y la TF-28”.
“Con el riesgo de incendio forestal no podemos tener a miles de personas por el monte por un tema de seguridad. Se permite la peregrinación por el Camino Viejo porque no es una zona boscosa, aunque estableceremos un dispositivo especial. Y por la carretera TF-28 –la carretera general-, que es por donde transitan habitualmente miles de personas”, explicó Pérez.
Hay que recordar que el Cabildo de Tenerife decidió cerrar desde el domingo pasado las carreteras de acceso a la zona forestal ante el riesgo de que se produzca un conato o un incendio, ya que apuntan que la confluencia de tráfico y personas dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales se hubiera alguno.
De esta forma, se procedió al corte de las carreteras TF-21, TF-24 y TF-28, que dan acceso al Teide, desde el pasado domingo, entre las 18.00 y las 06.00 horas, hasta mañana, miércoles.
Además, la institución insular indica que, desde las 14.00 horas del pasado viernes está prohibida la estancia de personas en el monte y el tránsito campo a través, por senderos o pistas forestales, a pie o por cualquier medio de locomoción, excepto por uso de servidumbre para el acceso de sus titulares a propiedades e infraestructuras. Tampoco se podrá circular con vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa.
Asimismo, se prohíbe realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas, etc), exhibiciones pirotécnicas, utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas, además de suspender la actividad cinegética y los aprovechamientos forestales, así como el cierre de las zonas de acampada y campamentos y los Miradores de Chipeque y Chimague.