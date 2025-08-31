La Villera Claudia Díaz, nueva Miss Norte

La plaza del Cristo de Tacoronte acogió anoche la gala Miss Norte 2025, que tuvo lugar ante una abarrotada plaza del Cristo de Tacoronte con un aforo cercano a las 1.500 personas, en un evento dirigido por Sandro Pérgola y que contó con la participación de 21 aspirantes.
La joven Claudia Díaz, natural del municipio de La Orotava resultó ser elegida como nueva Miss Norte, quedando el cuadro de honor conformado por Sheila Torres (El Sauzal) como primera dama de honor y Deysi Fariña (Garachico), segunda dama.
Desde el Consistorio Tacorontero, se ha destacado que acoger Miss Norte en el municipio ha sido un magnífico escaparate de promoción para la localidad, destacando que el certamen, dirigido por Sandro Pérgola, es uno de los referentes en cuanto a este tipo de espectáculos, tanto por la dinámica como por su rigurosidad. Anoche estuvieron presentes la mayoría de los alcaldes y concejales de los municipios del Norte, arropados por la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo y la concejala de fiestas, Noemí García.
Miss Norte es mucho más que un simple certamen de belleza. La dirección va encaminada cada año a promocionar de manera detallada las principales bondades y atractivos que caracterizan a los municipios norteños. Su dilatada trayectoria como marca de reconocido prestigio, y la audiencia que cada año logra captar a través de sus emisiones televisivas, lo convierten en una apuesta inmejorable para los municipios que deciden acogerlo en cada edición, sumando la proyección de las aspirantes del certamen