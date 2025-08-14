Los museos canarios tienen como principales desafíos lograr más formación y dotación de recursos

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno autonómico ha realizado una encuesta a los profesionales de los 34 espacios de la Red de Museos de Canarias con el propósito de avanzar en su mejora de la gestión y la planificación estratégica. El informe que recoge los resultados ha sido un ejercicio de escucha activa para fortalecer la colaboración, identificar necesidades y proponer acciones que beneficien a todo el sector.
Elaborado de manera confidencial y con un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, evidencia las principales inquietudes y propuestas de los equipos de trabajo en áreas clave como financiación, formación, coordinación, comunicación y gestión patrimonial.
Estas acciones, precisa el director general, Miguel Ángel Clavijo, forman parte del impulso que se quiere dar a estos espacios, “reconociendo su papel fundamental en la conservación y difusión del patrimonio cultural canario”. “La iniciativa refleja el compromiso institucional con la transparencia, la participación y la responsabilidad compartida en la toma de decisiones”, añade Clavijo.
EL DECRETO
La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural trabaja ya en la redacción del decreto que va a constituir el Sistema Canario de Museos, dando entidad administrativa a la propia red. De igual modo, atendiendo a las demandas formuladas por los profesionales, en los meses de octubre y noviembre pondrá en marcha talleres y las sesiones de formación con carácter presencial, al tiempo que podrá desarrollarse el proyecto denominado Museos [y red] en movimiento, una herramienta que relacionará más a los diferentes centros museísticos y su personal.
El informe abre una hoja de ruta compartida: fortalecer la coordinación, apostar por la formación como herramienta de empoderamiento y construir una cultura de cooperación basada en la transparencia, la horizontalidad y el compromiso común con el patrimonio.
El departamento regional trabaja ya en el decreto que va a constituir el Sistema Canario de Museos
Solo el 33,3% de los museos se sienten plenamente integrados y representados en la red, mientras que el 50% expresa una integración parcial. Este dato manifiesta una participación desigual y la necesidad de fortalecer los canales de representación y cohesión interna.
Además, el 8,3% no se siente representado y otro 8,3% no respondió, señalando posibles desconexiones institucionales que conviene abordar.
Los principales desafíos son la falta de personal especializado y problemas de conservación o infraestructuras, ambos con el 25% de menciones. Le siguen la falta de digitalización (20,5%) y las dificultades presupuestarias (15,9%).
Estos datos evidencian la necesidad de intervenciones en recursos humanos, modernización y mantenimiento de los museos. Asimismo, el 66,7% de los equipos técnicos considera que su formación es parcialmente adecuada, y solo el 25% la cree suficiente. La demanda se centra en digitalización, gestión de bases de datos, conservación y restauración, así como en gestión cultural, educación y accesibilidad.
ESPECIALIZACIÓN EN LOS CONTENIDOS
El 97% coincide en la importancia de establecer un plan formativo anual común con contenidos especializados y aplicables, reforzando la necesidad de una estrategia de profesionalización coordinada y continua. Asimismo, el 51,6% muestra disposición a colaborar o liderar proyectos conjuntos, aunque el 39,4% no respondió, lo que indica la importancia de mejorar la comunicación interna y los mecanismos de participación.