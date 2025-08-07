sucesos

Muere un niño en Canarias en un aparatoso accidente con un patinete

Al lugar acudieron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal encontró al menor en parada cardiorrespiratoria
Muere un niño en Canarias tras caer de un patinete
Muere un niño en Canarias en un aparatoso accidente con un patinete. DA
Un joven de 13 años ha perdido la vida en Pájara (Fuerteventura) en la madrugada de este jueves, tras caer de un patinete en la avenida Saldar, según informa el 112.

El accidente tuvo lugar a las 03.03 horas de este jueves, cuando emergencias recibía una solicitud de asistencia sanitaria para el afectado.

Al lugar acudieron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal encontró al menor en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios le realizaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas “sin obtener resultados”.

Por su parte, los servicios policiales instruyeron las diligencias correspondientes.

