Papas sancochadas, guisadas o cocidas: dos canarios discuten con dos “godos” cómo llamar a uno de los platos más típicos

El vídeo ha generado numerosos comentarios de usuarios que defienden una u otra denominación
Un vídeo de TikTok publicado por la usuaria @sulemanavarrog ha desatado un divertido debate sobre cómo llamar a un plato muy popular en Canarias. En la grabación, dos jóvenes canarios y dos peninsulares, a los e llama godos, discuten sobre el nombre correcto.

La conversación arranca cuando una de las chicas canarias afirma que el plato se llama “papas sancochadas”, mientras otra, a su lado, las denomina “papas cocidas”. También se inclinan por el término “papas guisadas”, más habitual en Tenerife.

Finalmente, coinciden en que el uso de “papas sancochadas” está muy extendido en Gran Canaria, sobre todo porque está vinculado a la preparación del sancocho. Este plato tradicional canario se elabora con pescado de salazón, generalmente cherne, acompañado de papas, batata, pella de gofio y mojo. Es una receta sencilla pero contundente, cargada de tradición, que suele ocupar un lugar especial en las celebraciones familiares y, especialmente, durante la Semana Santa.

El vídeo, que combina humor y cultura popular, ha generado numerosos comentarios de usuarios que defienden una u otra denominación, confirmando que, más allá del nombre, lo importante es el sabor de este clásico de la cocina canaria.

