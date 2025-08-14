sucesos

Rescatan a dos personas y un perro en el incendio de una vivienda en Tenerife

Los hechos tuvieron lugar ayer, miércoles
Rescatan a dos personas y un perro en el incendio de una vivienda en Tenerife. DA
Bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron este miércoles a dos personas que estaban atrapadas una vivienda en El Sobradillo en la que se había declarado un incendio y que se habían refugiado en el balcón.

Asimismo, rescataron a un perro cuando realizaron una inspección del inmueble afectado, detallan fuentes de Bomberos de Tenerife.

Al llegar a la vivienda afectada, los bomberos comprobaron que estaba saliendo una gran cantidad de humo por las ventanas de los primeros pisos y que dos personas estaban atrapadas en el balcón.

A partir de ahí procedieron a su rescate a través del despliegue de la autoescalera para después transferirlas a la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Posteriormente, realizaron el reconocimiento del edificio y localizaron a un perro, que también fue rescatado.

Finalmente, comenzaron las labores de extinción del fuego y la posterior ventilación del inmueble.

