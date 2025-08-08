Rescatan a una persona en estado de ebriedad en Tenerife: acabó en una zanja

Una persona en estado de ebriedad sufrió en la tarde de ayer, jueves, una aparatosa caída en una zanja ubicada en Camino La Hornera, concretamente en la calle Rey Reina, según informa la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna en la red social X.
“Agentes de la Policía Local, con la colaboración de Bomberos de Tenerife, intervinieron en el rescate de una persona en estado de ebriedad caída en una zanja”, informaba el cuerpo policial de Aguere.
Por todo ello, las autoridades han lanzado un importante recordatorio a la población que, más que una obviedad, puede ayudar a evitar este tipo de incidentes. “Recordamos la importancia de hacer un uso responsable de las bebidas alcohólicas.