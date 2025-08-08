sucesos

Rescatan a una persona en estado de ebriedad en Tenerife: acabó en una zanja

La Policía Local lanza un importante recordatorio a la población que, más que una obviedad, ayuda a evitar este tipo de incidentes
Rescatan a una persona en estado de ebriedad en Tenerife
Rescatan a una persona en estado de ebriedad en Tenerife. Policía Local de La Laguna
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Una persona en estado de ebriedad sufrió en la tarde de ayer, jueves, una aparatosa caída en una zanja ubicada en Camino La Hornera, concretamente en la calle Rey Reina, según informa la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna en la red social X.

“Agentes de la Policía Local, con la colaboración de Bomberos de Tenerife, intervinieron en el rescate de una persona en estado de ebriedad caída en una zanja”, informaba el cuerpo policial de Aguere.

  1. Un incendio causa graves daños en un Bien de Interés Cultural de Canarias
  2. La Guardia Civil, atónita: detiene a un pasajero en Tenerife Norte con más de 80 teléfonos móviles robadosLa Guardia Civil, atónita: detiene a un pasajero en Tenerife Norte con más de 80 móviles robados

Por todo ello, las autoridades han lanzado un importante recordatorio a la población que, más que una obviedad, puede ayudar a evitar este tipo de incidentes. “Recordamos la importancia de hacer un uso responsable de las bebidas alcohólicas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas