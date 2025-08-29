San Sebastian Gastronomika vuelve los días 6 y 8 de octubre al Kursaal

La próxima edición de San Sebastian Gastronomika – Euskadi Basque Country llegará del 6 al 8 de octubre al Palacio Kurssal y estará dedicada a las dos tendencias más poderosas de la gastronomía en estos momentos, la revisión o mirada hacia la tradición y la apuesta por la regeneración. Bajo el título ‘Tradición y regeneración’, será la XXVII edición del decano de los congresos de gastronomía, en el que se buscará avanzar en el concepto de sostenibilidad hacia una visión más audaz, que no solo lo sostenga, sino que lo transforme.
El director Benjamín Lana propone apostar por un modelo de impacto positivo
El director de Gastronomika – Euskadi Basque Country, Benjamín Lana, explica que “si hablamos de regeneración, estamos proponiendo un modelo de mejora activa de esos ecosistemas dañados, de las comunidades y también de las culturas gastronómicas. Pasamos de cómo evitamos hacer daño a cómo podemos hacer para contribuir positivamente. La idea es ver cómo podemos entre todos apostar por un modelo de impacto positivo”. Otra temática que se abordará será el mar que se ha visto muy perjudicado por la sobreexplotación de las especies.
El premio Homenaje recaerá en el chef británico Heston Blumenthal
El Premio Homenaje de Gastronomika será para el chef británico Heston Blumenthal; el Gueridón de Oro lo recibirán ex aequo la Master of Wine Almudena Alberca y la enóloga Sara Pérez; el Pau Albornà i Torras de Periodismo Gastronómico recaerá en el crítico gastronómico José Carlos Capel y el Tabernero Mayor se lo llevará Mariano García, del sevillano restaurante Donald.
Casa Romántica, en el Valle de Agaete, estrena un nuevo menú de 18 pases
Dedicado a Leonor de Armas, esposa y musa del poeta modernista Tomás Morales, con quien compartió vida en Agaete (Gran Canaria), el nuevo menú de Casa Romántica, en el Valle de Agaete, propone una exquisita degustación de los platos creativos de alta inspiración canaria del chef, Aridani Alonso, y el propietario y director, Víctor Lugo. El novedoso y exclusivo menú ‘Leonor de Armas’ incorpora, a través de diferentes elaboraciones, varias de ellas inéditas, productos del mar y la tierra de la finca propia del restaurante y de pequeños productores artesanos.
El nuevo menú busca mejorar la calidad culinaria de Casa Romántica
“Queríamos presentar un menú plus, una panorámica de los productos de alta gama de Gran Canaria y del resto de las Islas; hacer una apuesta, siempre desde la máxima cercanía y sostenibilidad, de lo mejor de Canarias… Una propuesta exclusiva para ir subiendo la calidad distintiva de Casa Romántica, tanto desde la progresividad culinaria como desde el género”. Son palabras de Lugo y Alonso definiendo el menú que reúne 18 pases. Casa Romántica recibió el galardón #ConsumeCanario en los XXXIX Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS,
La guindilla
Más platos preparados
Según datos de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que preside luis Planas, durante 2024 los hogares españoles han aumentado en un 5,1% la compra de platos preparados. Esto ha supuesto un cifra de negocio de 806.098,24 miles de kilos y un aumento de la facturación del 8,9% del negocio basado en esta nueva tendencia. Este aumento, según EFE Agro, se produce con más incidencia en los hogares con una o dos personas frente a aquellos que lo integran cuatro personas. Al final va a tener razón el presidente de Mercadona, Juan Roig, quien auguró la muerte de la cocina casera en el año 2050.