Sánchez, Clavijo y Torres abordan hoy migración, ayudas y la agenda canaria

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, se reunirán hoy lunes en el Cabildo de Lanzarote, aprovechando la estancia veraniega del jefe del Ejecutivo central en La Mareta, un encuentro al que también asistirá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y en el que se prevé abordar migración, agenda canaria y asuntos presupuestarios.
Clavijo, espera que la reunión de esta tarde ayude a agilizar el establecimiento de un flujo de distribución “razonable” de menores migrantes entre las comunidades autónomas para resolver la situación de hacinamiento en las Islas.
“La modificación de la ley (de Extranjería) está hecha. El Supremo le ha dicho al Gobierno de España que tiene que asumir su obligación. Espero que ya el presidente dé las instrucciones claras para que se pueda resolver el hacinamiento, máximo cuando previsiblemente, tras la segunda quincena de septiembre, puedan empezar a mejorar las condiciones de navegación y empiecen a llegar (migrantes)”, señaló ayer Clavijo ante los medios de comunicación tras ser preguntado por ello en un acto en el municipio de San Juan de la Rambla.
Pedro Sánchez regresa a Lanzarote después de visitar ayer las zonas afectadas por los incendios forestales de Orallo (León) y de la provincia de Ourense, donde propuso, ante la ola de fuegos que asolan España, la creación de un “gran pacto” de Estado para la “mitigación y la adaptación” a la emergencia climática del país, y mantuvo sendos encuentros con los presidentes autonómicos Fernández Mañueco y Alfonso Rueda.
“INTERESANTE E INTENSA”
Preguntado la semana pasada por las previsiones del encuentro, el presidente canario volvió a reconocer que esta legislatura está “siendo difícil”, pero ha defendido que si “hay voluntad y ganas” siempre se pueden conseguir avances. En ese sentido, ha previsto que esta sea una reunión “interesante e intensa”, que permita abordar cuestiones “importantes” de la agenda canaria, entre ellas el transporte gratuito en las islas y la reconstrucción de La Palma tras el volcán porque, ha recordado, “todavía no acaba de reconstruirse”.
“Canarias necesita la presencia del Estado. Hay un asunto importante, y ese es la Política Agraria Común: Ese nuevo escenario presupuestario en el que la Unión Europea pretende recortar significaría, de facto, acabar con nuestro sector primario…Y ya estamos viendo en la Península las consecuencias de no trabajar el campo y, desde luego, de esa importancia que el sector primario tiene a la hora de conservar nuestra biodiversidad”, señaló el presidente regional.