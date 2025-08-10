Si tienes este apellido, tu linaje podría estar en peligro de extinción

En España, algunos apellidos están en riesgo de desaparecer debido al reducido número de personas que los llevan, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La costumbre de utilizar únicamente dos apellidos —uno del padre y otro de la madre— y colocar en primer lugar el del progenitor varón ha favorecido que determinados nombres vayan perdiendo presencia en los registros oficiales.
El apellido Droguet, de origen catalán, lo utilizan como primer apellido 30 personas y como segundo 34, sin que nadie lo tenga en ambas posiciones. Se registra exclusivamente en la provincia de Barcelona y su frecuencia es de 0,004 por mil. Su origen podría relacionarse con la palabra droguer, que designaba al encargado de plantas curativas y hierbas medicinales.
El apellido más raro del país es Urriaga, con solo 15 personas que lo llevan como primer apellido y 19 como segundo, la mayoría en Vizcaya. De origen vasco, proviene del euskera. Otros apellidos vascos poco comunes son Susunaga y Zuzunaga, derivados de la palabra “zuzun” (abeja en euskera), que en conjunto solo comparten 38 personas en España.
En la lista de apellidos en peligro de desaparecer también figura Sandemetrio, de origen griego, presente en Galicia y Asturias con 151 registros. De origen castellano, Tenedor remite históricamente a los recaudadores de impuestos de la Edad Media y actualmente lo tienen 217 personas.
Por su parte, Sorní, un apellido catalán que significa “astuto”, cuenta con 235 registros, y Bonachera, de origen aragonés y significado “bondadosa”, es otro de los que podrían perderse.
El INE también recoge otros apellidos de baja frecuencia. Tucci lo comparten como primer apellido 130 personas y como segundo 37, siendo más habitual en Girona y Tarragona, con frecuencias de 0,028 y 0,024 por mil, respectivamente. En este caso, siete personas lo llevan en ambas posiciones.
Además, el INE permite consultar la frecuencia de un apellido concreto y su distribución geográfica. Entre las rarezas registradas se encuentran Fompedriña (50 personas en Galicia), Arqueta (5 en Madrid), Piedelobo (24 en Ávila), Maiolo (5 en Barcelona) o Tucci (14 en Canarias).
En el extremo opuesto de la lista, García sigue siendo el más habitual en España, con 1,4 millones de personas que lo llevan como primer apellido, otro millón y medio como segundo y más de 75.000 en ambas posiciones. Le siguen Rodríguez, González, Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez, Gómez y Martín.