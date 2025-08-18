Socorro Classic Sounds promete llenar de música y color la playa realejera

Seis dj asumen el reto de llenar de música y color la playa de El Socorro, en el municipio de Los Realejos, en la segunda edición de Socorro Classic Sounds, una propuesta cultural, iniciada el pasado año, que se propone crear paisajes sonoros paralelos a la celebración de la prueba del European Tour of Bodyboard (ETB) 2025 en este paraje de la costa del norte de Tenerife.
El programa musical es el plato fuerte de la agenda de actividades paralelas organizada por la Federación Canaria de Surf en torno a esta cita deportiva y se desarrolla del jueves 25 al sábado 27 de septiembre. El acceso es libre hasta completar el aforo. Todas las actuaciones comenzarán a las 20.00 horas en el espacio El Terrero, delimitado en la zona 3 de este paraje natural de la costa, considerado un paraíso del surf.
La programación de Socorro Classic Sounds tiene este año un indiscutible protagonismo femenino, al contar con el colectivo Pimienta Selectoras y DJ Courtney, el sábado 27, y Eva Olvido y Belinda, el viernes 26. Dubwise Tenerife se hace cargo de la apertura del programa, el jueves 25 de septiembre.
DJ Courtney es pura elegancia en la cabina. Pincha discos y toca botones para hacer bailar a la gente desde 2015. Con ella se puede bailar sin perder la clase y el estilo. Pimienta Selectoras son Monterreina y Señora Pimienta, selectoras y coleccionistas de vinilos de la isla de La Palma.
Belinda, artista tinerfeña nacida en los 90, se ha ganado un lugar en la escena local gracias a su energía en la cabina y a una selección musical que fusiona electrónica, drum & bass, house y tech house. Eva Olvido es una selectora de ritmo fiel a su esencia y a un estilo caracterizado por sorprender con temas inesperados.
Nacido en Kingston, Jamaica, Allister Roper es el creador de la marca de reggae de raíces populares Dubwise Tenerife.