Un hombre herido tras caer desde una vivienda en Santa Cruz

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía la alerta
A las 13:17 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba que un hombre había caído de altura de forma accidental a la vía pública, mientras realizaba tareas de mantenimiento en la vivienda en  la Ctra. de Chamorga, municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El personal sanitario del SUC a su llegada al lugar del incidente valoró al afectado, un hombre de unos 56 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta traumatismo en extremidad superior de carácter moderado, trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

