sucesos

Un motorista herido tras chocar con un turismo en la TF-61

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2
Herido un motorista tras una colisión en La Orotava
Un motorista ha resultado herido este jueves tras sufrir una colisión junto a un turismo en la TF-61 hacia el Puertito, en Güímar (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:05 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado y que fue trasladado en ambulancia al Hospital San Juan de Dios.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.

