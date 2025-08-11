Un nuevo accidente provoca colas en la TF-1: hay varios vehículos implicados

Un accidente con varios vehículos implicados está generando retenciones en la autopista del sur de Tenerife (TF-1) este lunes, a su paso por Arafo, según informa el 112.
El incidente ha tenido lugar poco después de las 15.00 horas, cuando la sala operativa del 112 recibía la alerta correspondiente.
Los recursos de emergencia intervienen en el lugar, por lo que todavía es pronto para conocer el alcance del accidente.
No obstante, se insta a los conductores a que extremen las medidas de seguridad en la vía, sentido sur, donde se ha producido el accidente.