sucesos

Una joven de 20 años, grave tras casi ahogarse en una playa de Canarias

Los hechos tuvieron lugar a las 10.04 horas
Una joven de 20 años, grave tras casi ahogarse en una playa de Canarias
Una joven de 20 años, grave tras casi ahogarse en una playa de Canarias. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Una joven de 20 años y de nacionalidad francesa ha sido trasladada al hospital en estado grave después de casi ahogarse este sábado en Playa Chica, en el municipio de Tías, Lanzarote.

Según ha informado el 112, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del Gobierno de Canarias recibió la alerta del rescate de una mujer del mar con síntomas de ahogamiento a las 10:04 horas.

  1. El extraño caso que deja sin palabras a todo el mundo en Tenerife SurEl extraño caso que deja sin palabras a todo el mundo en Tenerife Sur: “¿Cómo acabó la palmera debajo de la guagua?”
  2. Herido un niño de 2 años tras caer desde un tercer piso en TenerifeSusto en Tenerife: un niño de dos años cae desde un tercer piso

El 112 envió una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario atendió a la mujer y tras estabilizarla, la trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa.

La Policía Local se encargó de instruir las diligencias.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas