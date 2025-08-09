Una joven de 20 años, grave tras casi ahogarse en una playa de Canarias

Una joven de 20 años y de nacionalidad francesa ha sido trasladada al hospital en estado grave después de casi ahogarse este sábado en Playa Chica, en el municipio de Tías, Lanzarote.
Según ha informado el 112, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del Gobierno de Canarias recibió la alerta del rescate de una mujer del mar con síntomas de ahogamiento a las 10:04 horas.
El 112 envió una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario atendió a la mujer y tras estabilizarla, la trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa.
La Policía Local se encargó de instruir las diligencias.