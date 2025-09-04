sucesos

Agrede a otros pasajeros en un vuelo de Ryanair a Canarias: no acabó detenida

Según informaron los controladores aéreos en redes sociales, la tripulación optó por acortar la aproximación al aeropuerto
Interior de un avión. DA
Máxima tensión en un vuelo de Ryanair a Canarias: agrede a otros viajeros pero no acaba detenida. DA
Un vuelo de Ryanair procedente de Manchester vivió momentos de tensión el pasado martes por la noche cuando una pasajera adoptó una actitud agresiva durante el trayecto, llegando incluso a ejercer violencia física contra otros viajeros.

Según informaron los controladores aéreos en redes sociales, la tripulación optó por acortar la aproximación al aeropuerto a fin de aterrizar lo antes posible.

Paralelamente, se coordinó la presencia de la Guardia Civil en pista para intervenir a la llegada del aparato.

Aunque la mujer abandonó la aeronave sin detenciones, su comportamiento generó alarma por lo inusual de la situación. Fuentes policiales confirmaron que inicialmente no se procedió a su arresto.

En ese turno solo había un agente asignado al aeropuerto, lo cual obligó a solicitar refuerzos debido al carácter violento del altercado, dejando temporalmente desatendido el municipio cercano de Tías.

