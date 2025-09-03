Denuncian la “grave precariedad” del servicio de recogida de basura y limpieza en Arico

Coalición Canaria (CC) de Arico denunció ayer, en un comunicado, la “grave situación de precariedad” que sufre el servicio de recogida de basura y limpieza viaria del municipio. En este sentido, criticaron “las pésimas condiciones laborales de los trabajadores, que apenas superan los 1.000 euros mensuales y desarrollan su labor con una flota de vehículos obsoleta y en mal estado”.
“A esto se suma la falta de contenedores adecuados, muchos de ellos deteriorados, lo que genera una imagen de abandono en todo el municipio”, añadió el portavoz de CC en el municipio, Víctor García.
Desde CC recordaron que “hace más de un año presentamos una moción en el pleno para exigir al grupo de gobierno la mejora de este servicio esencial”, apoyándose en unos pliegos técnicos y un estudio económico ya redactados. “La propuesta -continuaron- contemplaba mejorar las condiciones de los trabajadores, renovar la flota de vehículos, ampliar los puntos de recogida, sustituir todos los contenedores, introducir el quinto contenedor de residuos orgánicos e implementar una red de puntos limpios móviles que rotaran por todos los barrios del municipio”.
Sin embargo, indicaron, “el PSOE rechazó la moción asegurando que estaba trabajando en ello”. “Un año después seguimos igual: sin avances, sin contrato, sin mejoras y con las mismas promesas incumplidas que ya vimos en otros proyectos como la plaza o la piscina de La Jaca”, denunció García.