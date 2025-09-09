El parque acuático más grande de Reino Unido no abrirá nunca sus puertas: el plan era ‘competir’ con Tenerife

Hace apenas unos meses, se anunció una ambiciosa inversión de 75 millones de libras esterlinas para construir en Bournemouth el que habría sido el parque acuático bajo techo más grande del Reino Unido, según informa el portal especializado Travel and tour world.
El proyecto, conocido como Elysium Water Park, fue concebido como una atracción de primer nivel, diseñada para rivalizar con destinos vacacionales como Tenerife, Dubái y zonas turísticas en Estados Unidos.
Ubicado en una extensión inmensa entre Poole y el New Forest, Elysium prometía recibir más de un millón de visitantes anuales, con capacidad para 4 000 personas al día.
El complejo habría incluido emocionantes toboganes, rápidos, grandes piscinas, atracciones con realidad virtual y flujos transparentes, además de una zona de bienestar con spa, la posibilidad de un hotel de 145 habitaciones y un área de glamping.
El proyecto enfrentó desde el principio importantes impedimentos. Estaba propuesto en una zona de protección ambiental (green belt) y próxima a un sitio de interés científico, lo que dificultó la obtención de permisos. También se identificaron graves problemas de infraestructura, como la necesidad de mejorar las vías de acceso.