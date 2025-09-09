política

El PSOE refuta el “engaño” sobre la condonación: “Es un alivio, no una trampa”

Franquis desmiente que Canarias salga perjudicada con la quita de 6.518 millones: “En términos relativos, duplica el porcentaje medio”
Sebastián Franquis, portavoz parlamentario del PSOE. Sergio Méndez
El grupo parlamentario Socialista canario rechaza con “rotundidad” las afirmaciones de CC y el PP sobre la condonación de la deuda autonómica a Canarias propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. A los del Partido Popular los acusa de “mentir” y de actuar contra los intereses de las Islas: “La condonación de la deuda no es una trampa fiscal, como han asegurado. Es un alivio y una oportunidad histórica para Canarias”.

En consecuencia, el portavoz del PSOE en el Legislativo regional, Sebastián Franquis, insta a los populares a “dejar de engañar” a la ciudadanía con mensajes “catastrofistas”, y arguye que Canarias “es objetivamente una de las comunidades autónomas más beneficiadas” con esta iniciativa: “Los intentos de distorsionar la realidad solo buscan tapar la incoherencia y la falta de proyecto”.

Franquis expone que esa “incoherencia” que atribuye al PP “se refleja en que al mismo tiempo que reclaman financiación autonómica,rechazan la condonación” de la deuda: “Mientras reclaman una reforma de la financiación autonómica o la creación de fondos de compensación, bloquean cualquier avance real que mejore las cuentas públicas de Canarias. La contradicción es evidente, anteponen los cálculos partidistas a los intereses de nuestra tierra”.

A juicio del PSOE, la condonación “reduce a la mitad su endeudamiento, fortalece su solvencia financiera, permite un ahorro de 52 millones de euros en intereses y amplía la capacidad de autogobierno”. Sebastián Franquis desmiente que Canarias salga perjudicada con la quita de la deuda, y explica que la propuesta del Ejecutivo central supone que la Administración General del Estado asume 3.259 millones de deuda, el 50% del total de la de Canarias (6.518 millones). “Ninguna otra alcanza un nivel tan alto. En términos relativos, Canarias duplica el porcentaje medio”.

