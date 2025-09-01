Malas noticias para los escolares: habrá que esperar para el primer festivo en Tenerife

El calendario escolar 2025/2026 en Canarias ya está definido, con las fechas de inicio de clases, vacaciones y festivos que marcarán el próximo curso. Los primeros en regresar a las aulas serán los alumnos de Infantil y Primaria, que comenzarán el martes 9 de septiembre. El resto de niveles lo hará de forma escalonada durante esa misma semana.
En Tenerife, el primer festivo lectivo no llegará hasta el viernes 5 de diciembre, con motivo del Día del Enseñante y del Estudiante, coincidiendo además con el primer puente del curso.
Antes de esa fecha se celebrarán la Fiesta Nacional de España (12 de octubre) y el Día de Todos los Santos (1 de noviembre), pero ambas jornadas caen en domingo y sábado, respectivamente, por lo que no supondrán días libres adicionales.
Lo mismo ocurre con el Día de la Constitución Española, el 6 de diciembre, que este año también cae sábado. Sin embargo, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será lunes. Por tanto, los escolares de Tenerife tendrán que esperar meses para disfrutar del primer festivo, pero vendrá con un puente largo.
Festivos por islas
En otras Islas sí habrá festivos anteriores. En Lanzarote y La Graciosa, el alumnado dispondrá de jornada no lectiva el 15 de septiembre, en honor a Nuestra Señora de los Volcanes, incluso cuando algunos centros todavía no habrán retomado las clases.
En Fuerteventura, el primer día festivo será el 19 de septiembre por Nuestra Señora de la Peña.
En La Gomera, el primer descanso llegará el 6 de octubre, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe.
Vacaciones escolares
- Navidad: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.
- Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.
Festivos comunes en el curso 2025/2026
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (domingo).
- 1 de noviembre: Todos los Santos (sábado).
- 5 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante (viernes).
- 6 de diciembre: Día de la Constitución Española (sábado).
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (lunes).
- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo (viernes).
- 30 de mayo: Día de Canarias (sábado)
A estos se suman los festivos insulares:
- 8 de septiembre en Gran Canaria (Nuestra Señora del Pino).
- 15 de septiembre en Lanzarote y La Graciosa (Nuestra Señora de los Volcanes).
- 19 de septiembre en Fuerteventura (Nuestra Señora de la Peña).
- 6 de octubre en La Gomera (Nuestra Señora de Guadalupe).
- 2 de febrero en Tenerife (Virgen de Candelaria).
Festivos municipales en Tenerife
Además, se añaden festivos que afectan únicamente a los centros escolares de los municipios. En lo que respecta a Tenerife, los que coinciden con el calendario escolar 2025/2026 son los siguientes:
- 14 de septiembre: San Cristóbal de La Laguna — Santísimo Cristo
- 29 de septiembre: San Miguel de Abona — San Miguel Arcángel
- 5 de octubre: Arona — Santísimo Cristo de la Salud
- 17 de febrero: Martes de Carnaval — festivo en 46 municipios de Canarias (incluidos Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, Fasnia, Garachico, Granadilla de Abona, Icod de los Vinos, La Guancha, La Matanza de Acentejo, La Orotava, La Victoria de Acentejo, La Laguna, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Santa Úrsula, Tacoronte y Tegueste, entre otros)
- 20 de enero: Adeje — San Sebastián
- 22 de enero : Los Realejos — San Vicente
- 25 de abril: Icod de los Vinos — San Marcos Evangelista
- 24 de abril: Vilaflor de Chasna — Santo Hermano Pedro
- 4 de mayo: Santa Cruz de Tenerife — Día de la Cruz
- 1 de junio: Los Realejos — Lunes de Remedios