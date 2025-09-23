La Aemet anuncia un tiempo “inusual” en Canarias: llegan las lluvias con calor de hasta 30ºC

La previsión meteorológica para hoy indica que estará nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas centrales donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en medianías.
En el resto de zonas poco nuboso, a excepción de las vertientes sur y oeste donde se esperan intervalos y baja probabilidad de alguna lluvia aislada asociada a nubes de evolución en horas de la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con brisas en costas del suroeste.
En Gran Canaria estará nuboso en el norte donde no se descartan precipitaciones débiles durante la madrugada y primeras horas del día, principalmente en medianías; y en las horas centrales se espera apertura de grandes claros.
Mientras, en el resto de zonas estará poco nuboso con intervalos ocasionales en la vertiente sur donde la probabilidad de precipitaciones débiles será baja.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielo nuboso en la mitad norte que tenderá a poco nuboso por el día; y en el resto de zonas estará poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, más acusado en las máximas; y no se descarta que se alcancen los 30ºC localmente en medianías de las vertientes orientadas al sur. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.