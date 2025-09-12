Convocan en La Laguna una marcha nocturna en apoyo a Palestina y a la Flotilla que lleva ayuda a Gaza

Un grupo de activistas en solidaridad con Gaza ha convocado para este viernes, 12 de septiembre, una marcha nocturna pacífica en la Plaza del Adelantado, en La Laguna.
La iniciativa se enmarca en las acciones de respaldo a la Global Sumud Flotilla, que trata de llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino.
Los organizadores han solicitado a los participantes que acudan con velas o luces, como gesto simbólico durante el recorrido.
En el comunicado difundido, los convocantes destacan que la respuesta institucional está siendo insuficiente y llaman a la ciudadanía a movilizarse.
Señalan que la presencia de banderas y pañuelos palestinos en balcones y ventanas es una muestra de apoyo creciente en distintas ciudades.
La cita está fijada a las 21.00 horas, con salida desde la Plaza del Adelantado y recorrido por la calle de La Carrera hasta la Iglesia de La Concepción, donde tendrá lugar un breve acto de cierre.