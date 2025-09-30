sucesos

Nube de humo en la TF-1 por el incendio de un camión

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias recibió varias llamadas que alertaban de lo ocurrido
Un camión se prendió fuego este martes en la autopista TF-1, sobre las 10:50 horas, a la altura de Vera de Erques, en el municipio de Guía de Isora, provocando una gran columna de humo que alarmó a numerosos conductores.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias recibió varias llamadas que alertaban de lo ocurrido al observar la intensa nube de humo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos de Tenerife, que trabajaron para sofocar las llamas y asegurar la zona.

El incendio fue finalmente controlado sin que se produjeran heridos, aunque el suceso generó momentos de tensión y obligó a extremar las precauciones en la circulación.

