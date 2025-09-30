Nube de humo en la TF-1 por el incendio de un camión

Un camión se prendió fuego este martes en la autopista TF-1, sobre las 10:50 horas, a la altura de Vera de Erques, en el municipio de Guía de Isora, provocando una gran columna de humo que alarmó a numerosos conductores.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias recibió varias llamadas que alertaban de lo ocurrido al observar la intensa nube de humo.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos de Tenerife, que trabajaron para sofocar las llamas y asegurar la zona.
Camión con humo en la TF1, entre Guia de Isora y Adeje. pic.twitter.com/yEucnPAE0X— Simón de la Rosa 🇮🇨 (@Rhandall77) September 30, 2025
El incendio fue finalmente controlado sin que se produjeran heridos, aunque el suceso generó momentos de tensión y obligó a extremar las precauciones en la circulación.