Paisajes al Plato Tenerife irá al Congreso de Pintxos de Vitoria

Por primera vez, Paisajes al Plato Tenerife se integra en el Miniature Pintxos Congress 2025, llevando hasta el País Vasco la fusión entre gastronomía y territorio que distingue a este innovador proyecto.
Paisajes al Plato Tenerife es una iniciativa que combina alta cocina, identidad cultural y sostenibilidad, inspirando a chefs de reconocido talento a crear platos basados en los paisajes naturales y urbanos de la isla. El compromiso con el producto local, el kilómetro cero y los productores canarios es el eje central de esta experiencia.
Tras su paso por La Palma, Tenerife y Arona, el proyecto da un salto a la península al formar parte de uno de los congresos gastronómicos de España.
La acción principal será el Concurso Paisajes al Plato Tenerife, que se celebrará el lunes 29 de septiembre, en Vitoria. En él, reconocidos chefs vascos reinterpretarán la riqueza paisajística de la isla a través de sus creaciones culinarias. El certamen contará con dos apartados:
Paisajes al Plato Santa Cruz de Tenerife, con platos inspirados en el municipio capitalino. y Paisajes al Plato San Cristóbal de La Laguna, donde las propuestas reflejarán la esencia lagunera.
Un jurado especializado seleccionará a los tres mejores participantes, proclamando un campeón absoluto. Entre los finalistas destacan: Juan García (Restaurante Dólar); Mitxel Suárez (Toloño); Maikel Santos (Muskari); Carlos Dávalos (Waska!); Aitzol Narbona (Toloño Abastos); y Javier Almado (El 2).