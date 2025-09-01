María Patiño estrena esta noche ‘No somos nadie’ en Atlántico Televisión

María Patiño, uno de los rostros más populares de la televisión en España, regresa a las noches de Atlántico Televisión con más fuerza y garra que nunca. Cuenta atrás para el esperado regreso del universo Sálvame. De lunes a viernes desde las 20.00 horas, los espectadores de Atlántico Televisión, la primera cadena autonómica privada de Canarias, podrán reencontrarse con las tramas y los colaboradores que les acompañaron durante más de una década en las tardes de Telecinco.
Atlántico Televisión ha adquirido los derechos en exclusiva para Canarias de este espacio que se emitirá en su programación nocturna. No somos nadie, es un nuevo formato de entretenimiento y actualidad social producido por La Osa producciones, la factoría audiovisual que ha cosechado los mayores éxitos de audiencia en los últimos quince años en España. Se trata de un espacio donde “la cultura pop se cruza con la actualidad, la emoción convive con el humor y la televisión renace en la franja con cercanía, ritmo y pasión”, tal y como adelantan los creadores de este nuevo programa.
En directo, desde un renovado plató, María Patiño, volverá a ponerse al frente del formato “más libre y cercano” de las noches televisivas, con el objetivo de conquistar al target comercial en este segmento horario. Y es que su predecesor original, en la temporada pasada, llegó a adueñarse de dicha franja, la más codiciada por los anunciantes, liderándola frente a las grandes cadenas generalistas.
Ante este nuevo reto, la presentadora confiesa regresar a Atlántico Televisión “con la ilusión intacta”. “Con la misma pasión que me hizo enamorarme de la televisión en directo en los inicios de mi carrera. Sé que este programa nos va a devolver esa complicidad con el público que nunca perdimos, solo estaba esperando su momento y su lugar para renacer”, comenta ante su inminente regreso de esta noche.
Con el deseo de “seguir acompañando a ese público que nunca les soltó la mano”, el universo Sálvame vuelve a reinventarse desde este lunes. “Regresan con la firme determinación de demostrar que no existe apagón capaz de silenciarlos. Con la tenacidad de quienes se saben supervivientes, han afrontado cada caída con humor, han aprendido a reírse de sí mismos y a levantarse una y otra vez con la misma ilusión del primer día”, expresa la productora.
Patiño, estará acompañada por Belén Esteban, y por Carlota Corredera, quien presentará el programa los viernes, además de un amplio equipo de colaboradores encabezado por Kiko Matamoros, Marta Riesco, Arnau Martínez, Alberto Guzmán, Ana Gurguí, Carolina Sobe y David Insua, No somos nadie refuerza su presencia en la programación de Atlántico Televisión, a partir de este lunes desde las 20.00 horas, en un contenedor diario de tres horas con la cercanía, ritmo y pasión un gran equipo de creadores de entretenimiento.