Más de 270 sesiones de terapia psicológica gratuitas para jóvenes sin trabajo en Tenerife

Se trata de un servicio de atención psicosocial dirigido a jóvenes en situación de desempleo de la comarca de Acentejo. HEBE 3 combina terapia individual, charlas y talleres formativos con el objetivo de acompañar a transitar el desempleo y ofrecer un recurso de apoyo que, para muchas personas, resultaría inalcanzable por motivos económicos. Durante los 9 meses de su periodo de ejecución, este proyecto ha ofrecido atención psicológica individual a 36 personas, con las que se han realizado 271 sesiones de entre 45 y 120 minutos.
Acceder a terapia psicológica sigue siendo un lujo en muchos hogares. Según el Consejo de la Juventud de España y Oxfam Intermón, seis de cada diez jóvenes en España afrontan no solo dificultades económicas, sino también problemas de salud mental. Con listas de espera interminables en los servicios públicos, iniciativas como HEBE 3 ofrecen atención inmediata y gratuita, creando un espacio de seguridad, escucha y acompañamiento psicológico.
HEBE 3 también ha ofrecido formación a más de 160 personas asistentes a través de 11 talleres y 6 charlas en centros educativos. Estas actividades proporcionaron herramientas para gestionar la ansiedad, fomentar el autoconocimiento y la búsqueda vocacional, establecer límites, prevenir dinámicas tóxicas y construir relaciones sanas e igualitarias.
Además, se han desarrollado 8 mentorías sociales, un programa de acompañamiento individual en el que profesionales con experiencia orientan y apoyan a los/las jóvenes mediante fortalecimiento de habilidades y conexión con recursos. Estas mentorías contribuyeron a mejorar la autonomía y la confianza de las participantes, facilitando su integración social y laboral.
“He puesto orden a mi vida y he aprendido a gestionar mejor mis emociones”, “Me ha brindado muchas herramientas para afrontar mi situación vulnerable”, “Con este proyecto puedes ver la luz al final del túnel”, son algunas de las frases con las que las personas participantes han expresado el impacto que HEBE 3 en sus vidas. Estos testimonios reflejan el valor de ofrecer acompañamiento psicológico, formación y mentorías a quienes más lo necesitan, mostrando que iniciativas como HEBE 3 no solo ofrecen apoyo, sino también esperanza y oportunidades de cambio.