Tiempo inestable en Canarias: la Aemet señala las zonas afectadas por las lluvias

La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles que serán más probables en el norte durante la mañana, especialmente en el extremo nordeste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por su parte, en zonas de interior al sur, a partir de mediodía nuboso con probables lluvias débiles.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado del norte.
En Gran Canaria habrá intervalos nubosos en general con baja probabilidad de lluvias débiles, tendiendo a partir del mediodía en el sur de todas las islas a nuboso con probables lluvias ocasionales.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos tendiendo a partir del mediodía a nuboso con lluvias ocasionales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del norte flojo a moderado en general en toda la provincia.