Tormenta en el Teide en medio de la alerta por altas temperaturas: granizo y lluvias intensas

El contraste meteorológico se ha hecho evidente este jueves en Tenerife. Mientras Canarias atraviesa un nuevo episodio de altas temperaturas y calima, las cámaras del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en el Observatorio del Parque Nacional del Teide, han captado el desarrollo de una tormenta con probabilidad de granizo y lluvia localmente intensa, según ha compartido Meteo Tenerife.
El fenómeno se produce en un contexto de alerta por calor decretada por el Gobierno autonómico en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, mientras que La Palma, La Gomera y El Hierro permanecen en prealerta, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Máximas de casi 40 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó de que este jueves se alcanzaron los 39,5ºC en Vallehermoso (La Gomera) y en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), las temperaturas más altas registradas en la jornada. En el resto de las Islas, los termómetros oscilaron entre 34 y 37ºC en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, y entre 30 y 34ºC en La Gomera, La Palma y El Hierro.
Calima y noches sofocantes
El episodio de calor se acompaña de polvo en suspensión, que ha reducido la visibilidad a unos 3.000 metros, afectando a todo el Archipiélago y con mayor intensidad en las cumbres y medianías del sur.
Las temperaturas mínimas también se mantienen inusualmente altas, superando los 24ºC en numerosas zonas de Gran Canaria y Tenerife, así como en puntos concretos del resto de islas, lo que ha generado noches sofocantes para la población.
Riesgo de tormentas en cumbres
Aunque el calor extremo y la calima son los principales protagonistas, la Aemet no descarta chubascos y tormentas ocasionales en las cumbres, como las registradas en El Teide. El viento sopla del este y nordeste, con intervalos de intensidad fuerte en zonas expuestas.
La coexistencia de fenómenos tan opuestos como el calor extremo y las tormentas en altura refleja la complejidad de este episodio meteorológico que afecta a todo el Archipiélago.
Cierre de cinco centros educativos en Tenerife
Cuatro institutos de educación secundaria de Tenerife, el Andrés Bello, El Chapatal, Benito Pérez Armas y Las Veredillas, y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez darán clases telemáticas mañana viernes 19 de septiembre, tras recibir la autorización de la Dirección Territorial de Educación para pasar al escenario no presencial durante toda la jornada.