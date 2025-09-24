William Levy causa sensación por las calles de Santa Cruz: las primeras imágenes

Las fans del actor William Levy han compartido en redes sociales varios vídeos del set de rodaje instalado en Santa Cruz de Tenerife, donde el intérprete graba la segunda parte de Bajo un volcán, una de sus películas más reconocidas. La novedad en esta ocasión es que el actor cubano rueda acompañado de su hija, lo que ha despertado aún más expectación entre sus seguidores.
En la primera entrega de la cinta, Levy filmó en localizaciones como Garachico, Guía de Isora y Adeje, municipios a los que ahora regresa. También se ha confirmado que Santa Cruz de Tenerife será de nuevo escenario del rodaje.
No es la primera vez que el actor escoge la Isla para trabajar. En Arcadia, una serie ambientada en Canarias, interpretó a un hombre que deja atrás un pasado turbulento en México para iniciar una vida tranquila junto a su hijo Bruno, ejerciendo de entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria. Antes, ya había protagonizado Montecristo, una producción de Netflix ambientada en Cuba pero rodada principalmente en Santa Cruz de Tenerife, que transformó la ciudad en un plató internacional.
Algunas integrantes del club de fans William Levy Tenerife no han querido perder la oportunidad y se han acercado hasta las principales calles donde se desarrolla el rodaje. Su objetivo ha sido poder ver de cerca al actor, grabar vídeos y, con algo de suerte, conseguir una foto o un autógrafo, mostrando así el entusiasmo y la expectación que genera la presencia de Levy en la Isla.
Con motivo de la grabación, el Ayuntamiento informó de que la calle Calvo Sotelo, en el tramo comprendido entre Santiago Cuadrado y Rambla de Santa Cruz, permanecía durante el martes 23 de septiembre cerrada al tráfico desde las 19:00 horas de hoy hasta las 04:00 horas. Se han habilitado desvíos señalizados por las calles Fernando Primo de Rivera y De Los Sueños para facilitar la circulación.
La presencia de William Levy vuelve a convertir a Tenerife en foco internacional de rodajes, reforzando la posición de la Isla como uno de los destinos más atractivos para la industria audiovisual.
