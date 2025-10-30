Abren diligencias sobre los incidentes generados por la visita de Abascal a La Laguna

La Policía Local de La Laguna instruye diligencias por los incidentes generados por la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, cuya presencia provocó la espontánea repulsa de varios vecinos que le recibieron a gritos como ¡Fuera, fascista!, en hechos acaecidos el pasado lunes que adelantó DIARIO DE AVISOS.
Los municipales laguneros han emitido un informe en el que, precisamente, se cita entre sus fuentes el vídeo publicado por este periódico y en el que se recoge la reacción de algunos acompañantes del líder ultra que incluso saludaron con el brazo en alto, y no precisamente para pedir un taxi.
Además, y tras una iniciativa impulsada desde la Alcaldía, estos hechos serán analizados en una próxima sesión de la Comisión de Convivencia del Ayuntamiento, que preside la concejal del PP Eva Colón.
El informe elevado por los policías locales resalta que “varias personas realizaron saludos con el brazo en alto y expresiones de exaltación de carácter franquista” en las proximidades de la Torre de la Concepción, así como que “se produjeron intercambios verbales entre simpatizantes y detractores, sin que conste comunicación previa al Ayuntamiento ni aviso formal a la Policía Local”.
Este dato no es baladí, ya que en la diligencia se recomienda expresamente “reforzar la comunicación institucional con partidos políticos, asociaciones y organizaciones para recordar la obligación de comunicar con antelación cualquier acto público, visita o concentración que pueda implicar presencia de grupos o riesgo de confrontación”. Otras fuentes apuntan a que policías nacionales de paisano en servicio iban con Abascal, pero este dato no pudo ser confirmado anoche y desde luego la Policía Local no estaba al tanto.
Los agentes municipales recuerdan que “los gestos o símbolos observados, en la medida en que pudieran interpretarse como exaltación del régimen franquista, podrían ser objeto de valoración por parte de la autoridad competente en materia de memoria democrática, sin perjuicio de las actuaciones administrativas o sancionadoras que procedan”, si bien entienden que, más allá “de la valoración que pueda efectuar la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, los hechos descritos no parecen alcanzar el umbral de gravedad necesario para su consideración penal”.
El concejal de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, registró el pasado martes un escrito a la Alcaldía para que se denunciara ante la Fiscalía lo sucedido.