Compras, música y gastronomía ponen el broche a Plenilunio Santa Cruz

Plenilunio Santa Cruz dio por finalizada en la tarde noche de ayer su decimoséptima edición tras un fin de semana intenso de actividades en el que la respuesta fue masiva, especialmente, en emplazamientos como el Parque García Sanabria, donde desde bien temprano se llenaron los establecimientos de restauración y los paseos en los que se ubicaron los puestos de artesanía, ropa y complementos. El día de ayer, despejado y caluroso, casi de verano, se prestaba para salir a la calle y disfrutar de la oferta de ocio que se había preparado. El Ayuntamiento cifra en miles las personas que se acercaron a alguna de las propuestas de Pleniluinio y el alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó la buena acogida de la iniciativa, ya que “según datos provisionales, el 84% de las personas encuestadas la valoraron como buena o muy buena”.
Bermúdez explicó que “el ambiente en Santa Cruz se notaba desde primera hora, con las calles llenas de público disfrutando de la variada oferta, y especialmente con el aliciente de poder canjear los Bonos Consumo domingo”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “un año más hemos creado espacios en Plenilunio para el disfrute de toda la ciudadanía, contemplando todos los gustos y edades, lo que ha permitido que miles de familias se acerquen a Santa Cruz a disfrutar de esta edición”. Pérez informó de que “hasta las 12.00 horas de este domingo, coincidiendo con la celebración de Plenilunio, se habían vendido 1.755 de los 2.000 Bonos Consumo que se pusieron a la venta, y que se podían canjear en los 37 establecimientos adheridos”.
A ello añadió que “el importe canjeado alcanzaba a esa hora los 43.875 euros, lo que demuestra que también ha resultado ser un éxito de iniciativa, ya que ha generado movimiento económico en tejido comercial de la ciudad”.