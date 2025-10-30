El PP se desintegra en El Hierro: dimite su presidente y se van casi todos sus ediles

Crisis en el Partido Popular de Canarias, que prácticamente se ha quedado sin representantes institucionales en toda una Isla, concretamente El Hierro. Ello se debe a que no solo ha perdido a su presidente insular, Juan Manuel García Casañas, sino que también cinco de sus seis concejales en los ayuntamientos de la Isla han optado por abandonar dicha formación política. Para colmo, sus dos consejeros en el Cabildo han sido expedientados y todo apunta a que sean expulsados del partido, dado que la dirección a nivel autonómico del partido rechaza que hayan alcanzado un acuerdo con el PSOE para garantizar la estabilidad del gobierno en dicha corporación.
En información que facilita Efe, el vicesecretario de comunicación y organización del PP de Canarias, Jacob Qadri, confirmó la dimisión de García Casañas como presidente del PP insular, así que ya trabajan en el nombramiento de una gestora, además de añadir que García Casañas continuará como presidente del grupo popular en el Parlamento de Canarias.
Esta dimisión fue desvelada horas después de que se supiera que cinco de los seis concejales del Partido Popular en los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar de El Hierro han preferido pasar a formar parte del grupo no adscritos en los distintos consistorios, precisamente por diferencias con la ejecutiva insular del PP.
Qadri detalló ayer que, tras el acuerdo alcanzado por los consejeros del PP en el Cabildo herreño, Rubén Armiche y Anabel López, con el PSOE y IU-Reunir Canarias, “desautorizado por la ejecutiva regional del PP”, García Casañas, puso su cargo de presidente insular del PP a disposición del partido, “por no ser la persona adecuada”, al no poder frenar el acuerdo alcanzado.
Por su parte, los concejales en cuestión argumentan su decisión en lo que entienden como incumplimiento reiterado del reglamento del propio partido, con respecto a las convocatorias de reuniones, donde se excluyen a cargos públicos y se toman decisiones trascendentales al margen de estos, lo que habría precipitado la renuncia de García Casañas.
Sobre los consejeros insulares Armiche y López, Qadri confirmó que el PP ya les ha abierto expedientes informativos que en estos momentos están siendo evaluados por el comité de derechos y garantías del PP “y de no reconducir la situación los propios consejeros”, finalizarán en su expulsión, aunque no se aventuró a manejar fechas y plazos sobre el tema.