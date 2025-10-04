El Veranillo de San Miguel trae a Canarias temperaturas de más de 30 °C: qué es y cuándo ocurrirá

Llega la “precuela” del Veranillo de San Miguel: las temperaturas subirán ligeramente durante el fin de semana, con picos cercanos o superiores a 30 °C en vertientes sur, medianías y zonas de interior de las islas de mayor relieve. El lunes se notará un pequeño descenso, pero será la antesala de una primera quincena de octubre estable y relativamente cálida, con valores por encima de la media climática otoñal.
Qué tiempo cabe esperar
- Sábado y domingo: ambiente templado a cálido, con máximas próximas o superiores a 30 °C en estaciones orientadas al sur, especialmente en medianías e interior. Costa norte algo más contenida.
- Lunes: respiro térmico y sensación algo más fresca, sin cambios significativos en el estado del cielo.
- Del 7 al 15 de octubre: estabilidad marcada, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo habitual para estas fechas. Tradicionalmente, los cambios llegaban en torno al 12 de octubre, pero en las últimas temporadas esa transición se retrasa ligeramente.
Por qué ocurre
Predomina un escenario anticiclónico en latitudes bajas, favorecido por la falta de bloqueos en latitudes altas. Esto se traduce en:
- Anticiclón reforzado y NAO positiva.
- Chorro polar (jet) alto de latitud, lo que aleja la inestabilidad.
- Bloqueo anticiclónico que favorece situaciones de alisio–sahariano durante los próximos 10–15 días.
Qué es el Veranillo de San Miguel
En meteorología, el Veranillo de San Miguel es un periodo breve, seco y cálido que suele aparecer en otoño alrededor del 29 de septiembre (festividad de San Miguel). Dura aproximadamente una semana, deja “días de verano” y, tras él, lo habitual es que se retome la tendencia otoñal con bajada de temperaturas y mayor probabilidad de cambios.
Contexto peninsular reciente
El inicio de semana fue fresco y otoñal en buena parte de España: el miércoles solo en Andalucía y sur de Extremadura se superaron los 30 °C, mientras que muchas capitales del norte no alcanzaron los 20 °C. En este marco, crece la pregunta de si este año se notará el “veranillo”: en Canarias, sí, con un tramo estable y más cálido durante la primera mitad de octubre.
Recomendaciones
- Hidratación y protección solar en horas centrales, sobre todo en medianías e interior.
- Precaución en actividades al aire libre por calor y sequedad del ambiente.
- Atención a personas vulnerables (mayores, niños y personas con patologías).