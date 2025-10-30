Entre lagrimas y protestas, el funeral de la dana destapa la indignación de las víctimas con Mazón

El rey Felipe VI trasladó en la tarde de ayer el “cariño de toda España” a los familiares de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y homenajeó su memoria, “que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar”. “La reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros”, subrayó. Así lo manifestó en su discurso en el funeral de Estado por los 237 fallecidos en la dana (229 en Valencia, siete en Cuenca y Albacete y otra en Málaga), al que acudió junto a la reina Letizia y que terminó con una ofrenda floral y un minuto de silencio.
Durante esta ofrenda floral, que realizó el rey junto a dos familiares de víctimas, varios de los asistentes que perdieron a un ser querido en la dana levantaron sus retratos en señal de recuerdo. En su intervención, Felipe VI indicó que “lo que ocurrió ese día, esa noche, y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores”. “En aquella fatídica fecha, una terrible dana nos golpeó con fuerza en Andalucía, Castilla-La Mancha y, especialmente, en Valencia; y dejó tras de sí, además de una destrucción desoladora y decenas de miles de damnificados, un inmenso dolor -muchísimo dolor- que todavía sentimos y seguiremos sintiendo; vosotros, familiares y amigos de las víctimas, de una forma que no puedo siquiera describir; nosotros, la sociedad, como una profunda sensación de pérdida”, aseveró.
El monarca hizo hincapié en que “hoy recordamos, sobre todo, a las víctimas de aquella tragedia porque cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar”: “Ellas son la razón, el corazón y el sentido de este día; un día de emociones que cuesta poner en palabras, porque ninguna logra expresar del todo lo que uno siente al tener que pronunciarlas”. En este punto, afirmó que intentó ponerse en el lugar de las víctimas e imaginar qué les podría decir, pero “no existen las palabras perfectas”: “Solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une, a vosotros -a familiares, amigos y seres queridos- y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo”. “Un cariño, personal y de toda España, que es necesario expresar hoy”, recalcó.
Al mismo tiempo, defendió que “es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias”. “Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita”, ha reivindicado, y ha garantizado a los familiares de las víctimas: “La Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros”.
GRITOS DE ‘ASESINO’ AL ‘PRESIDENT’ VALENCIANO
Antes de que hicieran aparición los reyes en el funeral de Estado, familiares de víctimas increparon al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al que incluso llamaron “asesino” y reprocharon su actuación “negligente” durante aquella dramática jornada.
Por su parte, las asociaciones mayoritarias de víctimas coincidieron ayer en expresar “el dolor de las ausencias”, al tiempo que recalcaron que seguirán “luchando por la verdad, la justicia y la reparación”. La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, subrayó, en una entrevista en la Cadena Ser y, luego, en RTVE, que “es un día muy duro” por, obviamente, “el dolor de las ausencias, pero también -continuó- por lo que causó esas ausencias. Y quien causó esas ausencias continúa un año después, de manera inexplicable, en el mismo sitio”, lamentó en referencia a Mazón.
Por su parte, la Associació Víctimes DANA 29 octubre 2024 publicó un mensaje en redes sociales en el que subrayó que, aparte de hacer memoria, “hay que continuar luchando, porque aún no se han atendido nuestras demandas: verdad, justicia y reparación”.
A su vez, el portavoz de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, Christian Lesaec, señaló en À Punt que la de ayer fue una jornada “muy complicada” porque “mucha gente quiere pasar página y seguir adelante”.