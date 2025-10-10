Fernando Senante y mis ‘Cosas sin importancia’

Como siempre, cuando te pones con las palabras nos ubicas en ellas y eso nos da sentido”; eso me decía Fernando, cuando comencé con mis entregas de Cosas sin importancia. En enero de 2024 hablamos sobre la muerte de Antonio del Castillo y del artículo que me recortaron en el mismísimo DIARIO DE AVISOS. Entre otros detalles de estilo, no recogía las referencias de Alejandro Delgado de Molina, también fallecido, ni de sus amigos y artistas Néstor Torrens y Juan Carlos Batista.
El 16 de octubre de 2024, nos referimos al blanco que tanto repito… Y compartimos un artículo de Juan Carlos Mateu, publicado en DIARIO DE AVISOS, sobre el árbol salvado por César Manrique en el Complejo de Martiánez de nuestro querido Puerto de la Cruz, al que el artista acariciaba y le hablaba.
El 13 de febrero de 2025 ahondamos sobre el fallecimiento del Conco (Gonzalo Díaz García), recordando una de sus últimas apariciones públicas con el homenaje que se le brindó en noviembre de 2023, en el que participé, celebrado en LM Arte Colección, de La Laguna, espacio de Luz Marina Lorenzo, la también fallecida coleccionista, en agosto de 2024, retratada por el fantástico Santiago Palenzuela, y comentando la Medalla de Oro de la Isla de Tenerife del Cabildo que le fue concedida a Gonzalo, ya a título póstumo, el 19 de marzo de 2025.
El 5 de marzo de 2025 te pasé, para comentarla y para que aportaras tus sugerencias, el Borrador de Proyecto de Ley de actualización de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que era lo que nos inquietaba de nuevo. Ese mismo día hablamos de la pérdida de Luis Alemany, y el día 10 del artículo de Julio Fajardo Sánchez (“Espero que esta Ciudad sepa agradecerle que vivió aquí…”); pero antes, el 5 de febrero, me habías dicho: “Una pena enorme por Pepe Abad… Se quedó sin el premio Canarias”. Y el 11 de marzo también comentamos la triste pérdida de Andrés Sánchez Robayna. Y ese fatídico mes nos dimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Antonio Arozena, que fuera responsable del cierre de edición en DIARIO DE AVISOS, coincidiendo yo como miembro del Consejo de Redacción de Planas de Cultura, donde Rubén Díaz le ponía todas las notas a la partitura saliendo casi por la mañana con el periódico en caliente. Rafael Fernández completaba el elenco.
“Somos atlánticos, no africanos, como muchos se empeñan en considerarnos” (en la entrevista que le hacen a Juan Manuel García Ramos, y que compartimos el 7 de marzo de 2025.
En abril almorzamos y brindamos con vino de Eufrosina, una semana después de tu cumpleaños, cerca del TEA, en la Freiduría La Mareta que llevan Juan Ramón y Jose, bullicioso y animado, en el lateral del Mercado Nuestra Señora de África (bonito nombre), pues queríamos ver la exposición de los miembros de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, de la que comentamos, obra por obra, parándonos con mucho interés en el vídeo del artista de Lanzarote Ildefonso Aguilar.
El 31 de mayo de 2025, un día después del Día de Canarias y de tu onomástica, fuimos juntos a la inauguración de la casa de La Laguna de nuestra querida amiga y arquitecta Blanca Fajardo, noche memorable con mucho vino en la que hicimos un buen repaso de muchas de nuestras Cosas sin importancia, y del Despacho Urbanismo y Gestión, del Plan 92 de San Sebastián de La Gomera, mis seis años en la Sección de Arte del Ateneo de La Laguna, tu larga etapa con Jorge Coderch, la redacción del PGO de Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Pájara, con el estudio Palerm & Tabares de Nava, nuestro paso por el Consorcio de Puerto de la Cruz, de las publicaciones, de Borrador, de Planas de Cultura, de El Escribidor, de Poemus con Carlos Pinto Grote, de aquellas noches en El Andamio, al que le puse nombre, de Toño Martín, todo un repaso… Como si fuera un epílogo. Nos acompañaba esa noche, todo un lujo, la película muda El ladrón de los guantes blancos (J. González Rivero y R. García de Paredes Mandillo, 1926), proyectada en la pared blanca del largo patio de la casa, como la palmera que lo preside, haciéndonos un repaso las imágenes de nuestro añorado y desaparecido Paisaje Insular en blanco y negro (carretera Santa Cruz-Laguna, La Recova, Camino Largo, Hotel Quisisana, El Taoro…).
Apenas un mes después, el domingo 22 de junio de 2025, me decías: “Desde el viernes estoy ingresado en la Residencia. Cosas de la bronquitis que afecta al corazón. Estoy bien, con cuidados. Estaré hasta que vean que todo vuelve a su sitio. Un abrazo”. Aproveché y te envié el poema Permanencia del hombre, de Agustín Millares Sall, y me contestaste: “El poema, magnífico”. En esas fechas, te comenté la excelente exposición, realmente interesante, del artista, también fallecido, José Sixto (Fernández del Castillo), retrospectiva inaugurada en LM de La Laguna, que dirige Eliseo G. Izquierdo. Ya el 30 de julio te mandé una foto del árbol que más te gustaba: el flamboyán. Sé que la viste, pero ya no obtuve respuesta.
En palabras de estos días, tu sobrino Alberto Senante Carrau recordaba tu vale la pena… “merecer convertir en poema un texto…”, y entre el final de su bonito artículo: ”El abogado que quiso defender las ciudades”… ¡Cierto! Y por lo que hemos luchado tanto, compañero. Como dijo Caco, tu querido hermano y amigo: “… Qué solo me dejas, Nando…”. Sin olvidar a nuestros padres y a tantos amigos con los que compartimos ratos y esas Cosas sin importancia, recordamos también a Carlos Gaviño, Luis Feria, Arturo Maccanti, Pedro Zerolo…
Entre esas Cosas sin importancia nos queda caminar por la Rambla y hablar con Goslar, el guerrero, de tu última batalla.
A Fernando: “Olor a verano. / El tiempo pasa. / Siempre es el tiempo / el que deja vacía la casa, / ¿Con quién voy hablar todos los días / de las cosas sin importancia? / ¿Con quién hacernos las preguntas? / La casa vieja ya es otra, / como el olor de aquel verano / el día de tu ausencia, ya muerto en la batalla de los días”.